Первые кадры сериала «Двойная жизнь Ми» с Миланой Хаметовой — премьера скоро

Кинокомпания «Киноцех» представила новые кадры из сериала «Двойная жизнь Ми». Музыкальное шоу с Миланой Хаметовой выйдет в российских онлайн-кинотеатрах в 2026 году и на ТВ, точную дату выхода назовут позже.

Появились первые кадры сериала «Двойная жизнь Ми»
«Двойная жизнь Ми» расскажет историю Милы, балансирующей между ролью обычной школьницы и сценическим образом популярной певицы Ми. Её главной проблемой становится необходимость скрывать музыкальную карьеру, чтобы защитить положение отца и избежать конфронтации с Анжелой — принципиальной оппоненткой, ведущей идеологическую борьбу с современной молодёжной культурой.

Режиссёром сериала выступает Аня Соловьева-Карпович. В шоу также снялись Давид Манукян, София Каштанова и другие актёры.