«Жизнь как выстрел». К 70-летию Владислава Листьева сняли новый фильм

Премьера документального фильма "Жизнь как выстрел" - на Первом канале 10 мая в 10:15. Картина приурочена к 70-летию легендарного телеведущего.

Листьеву могло бы исполниться 70, но жизнь его оборвалась в тридцать восемь лет… Он любил жизнь. Дружил, работал, мечтал, влюблялся. И в него влюблялись - стране нравились все ведущие программы "Взгляд", а он был одним из них. Молодой, а уже столько успел… Он создал принципиально новое телевидение. Отличное от старого советского. Его телевидение было свободным, взрывным и предельно искренним. Таким же, как и сам Влад. И вдруг - две пули в темном подъезде и всё....

Зрители в фильме увидят и услышат Влада, в том числе благодаря двум интервью, записанным за несколько месяцев до гибели. Первое Листьев дал Борису Ноткину 8 марта 1994-го, за год до гибели. Второе - Эльдару Рязанову в декабре 1994-го, за три месяца до гибели.

С Борисом Ноткиным в Международный женский день Листьев открыто говорил о своих романах, о том, что пережил в отношениях с женщинами, и о том, как они вдохновляли его в творчестве, в профессии. С Эльдаром Рязановым он спорил, провоцируя мэтра на искренность, и в какой-то момент стало непонятно, кто из них задает вопросы...

Зрители видят в кадре молодого человека, которому еще нет сорока, но у которого планов на полвека вперед. Он придумывает и запускает новые программы. Вдохновляет своей живой и мощной энергией всех вокруг. Его ждут каждый вечер у экранов телевизоров. Знают, что Листьев сейчас скажет что-то важное. Ему верят безоговорочно. Он - свой. Влюбленный в жизнь и в страну и в свою женщину - Альбину Назимову-Листьеву. 10 мая 2026 Владу исполнилось бы 70. Но он навсегда останется 38-летним...