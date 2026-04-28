Сериал о борьбе со сказочными преступлениями впервые покажут по ТВ

Сериал "Волшебный участок" успешно прошел в Сети, а теперь состоится его телевизионная премьера - на телеканале СТС. С 4 мая начнут показывать первый сезон, а 18 мая на канале состоится всероссийская телепремьера второго сезона.

Сериал рассказывает историю бывшего снайпера Лехи (Николай Наумов), который случайно попал на работу в Отдел по борьбе со сказочными преступлениями. Оперов в этом отделе играют Дарья Мельникова, Алексей Золотовицкий, Мария Смольникова и Андрей Добровольский. Сначала Леха с компанией наводят порядок в Москве. А во втором сезоне - в Петербурге. Так он с псом Палычем (Антон Лапенко), гномом (Илья Соболев) и волшебником Мерлином (Виктор Бычков) пытаются одновременно раскрывать преступления и ловить Кощея. Главный злодей поселился в теле племянницы Лехи - Василисы. В этой роли "папина дочка" Ева Смирнова.

В двух сезонах сериала есть также Баба Яга, Змей Горыныч, Хозяйка медной горы, Данила-мастер, русалка, гриб из Рязани, древний богатырь Пирдамир, Огневушка, Ворон, тролли в исполнении Татьяны Догилевой, Филиппа Янковского, Павла Деревянко, Анны Уколовой, Валентины Мазуниной, Евгения Ткачука, Кирилла Мелехова и других.