Сколько будет идти фильм «Властелины вселенной»

Раскрыт финальный хронометраж супергеройского фильма «Властелины вселенной». Если верить данным сети зарубежных кинотеатров, длительность картины составит 2 часа 12 минут.

Сюжет расскажет историю принца Адама, который в детстве терпит крушение на космическом корабле и лишается связи с родной планетой. Лишь спустя 20 лет герою удаётся отправиться домой, чтобы защитить родное место от зловещих сил.

Главные роли во «Властелинах вселенной» исполнили Николас Галицин, Камила Мендес, Элисон Бри, Джаред Лето, Ибрис Эльба, Хафтор Бьёрнссон и другие. Супергеройская лента выйдет в зарубежных кинотеатрах 5 июня.