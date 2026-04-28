Как онлайн-платформы могут стимулировать развитие киноиндустрии

Развитию киноиндустрии и креативной экономики могут способствовать онлайн-платформы, которым нужен интересный контент. Такое мнение высказал на полях Кавказского инвестиционного форума министр культуры Карачаево-Черкесии Зураб Агирбов.

"Отечественное кино нужно, в том числе для развития экономики. <…> Наши ценности нужно доносить до молодежи интересно. Видим большую господдержку: гранты, субсидии. <…> Сейчас очень важный инструмент появился - прокатчики. Есть онлайн-платформы, им всем нужен контент. Сегодня мы живем в рынке, есть возможность создавать, продавать и зарабатывать", - сказал Агирбов на сессии "Кинопроизводство на Кавказе".

При поддержке государства в последние годы киноиндустрия в регионе активно развивается, отметил министр.

Ранее сообщалось, что в 2025 году КЧР стала площадкой для реализации более 10 кинопроектов. В частности, в Архызе работала съемочная группа фильма Юрия Быкова "Вершина". В республике также провели первый международный кинофестиваль "Перекресток цивилизаций". Осенью 2026 года запланирован выход в прокат фильма "Испытание аулом - 2. Ход конем" - второй части семейной комедии, снятой в Карачаево-Черкесии.

Кавказский инвестиционный форум проходит 28-30 апреля на Ставрополье в МВЦ "Минводы экспо". Ожидается, что в нем примут участие около 6 тыс. человек, включая представителей федеральных и региональных властей, бизнеса и экспертного сообщества. Девиз форума - "Расширяя горизонты возможностей".

