Кинопремия «Герои большой страны» открыла доступ к «Урокам кинограмотности»

Национальная кинопремия «Герои большой страны» в преддверии Праздника Весны и Труда, а также Дня Победы открыли образовательным учреждениям и организациям дополнительного образования доступ к «Урокам кинограмотности» с просмотром и обсуждением проектов шорт-листа кинопремии.

© Вечерняя Москва

Материалы для уроков и сами фильмы будут бесплатно доступны на киноплатформе «Мотивирующие уроки». Занятия кинограмотности проводят по модели «мотивирующих уроков», которую педагоги и организаторы воспитательной работы активно используют на протяжении шести лет в 89 регионах страны, и устроены они так, чтобы с их помощью можно было легко доносить до юной аудитории знание о том, как различать хороших героев и отрицательных персонажей и отделять созидательные киносюжеты от деструктивных.

Как показывает обратная связь от сотен тысяч юных участников и самих педагогов, этот формат нравится учащимся и влияет на формирование личности молодого человека, а также помогает размышлять о будущем и реализации своего потенциала с пользой для общества.

С 17 по 19 апреля и с 24 по 26 апреля в «Кинокампусе Горького» прошел день открытых дверей для юных москвичей и их родителей. У гостей была возможность ознакомиться с презентацией обучающих программ, а также посетить бесплатные мастер-классы по съемке фильмов, озвучиванию и дубляжу, рисованию комиксов и актерскому мастерству.