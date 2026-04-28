Дакота Джонсон узнает тайны Энн Хэтэуэй в трейлере фильма «Истина»

Первый трейлер фильма «Истина» (Verity) обнародовал 28 апреля 2026 года Amazon MGM Studios. «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в экранизации романа Колин Гувер режиссёром Майклом Шоуолтером исполнили Энн Хэтэуэй, Дакота Джонсон и Джош Хартнетт, а также снялись Исмаэль Крус Кордова, Майкл Эбботт-младший, Ирина Дворовенко, Брэди Вагнер и другие.

© Кадр из фильма

Фильм рассказывает историю известной писательницы Верити Кроуфорд (Хэтэуэй) и ее начинающей коллеги Лоуэн Эшли (Джонсон), которая приезжает в уединенное поместье Кроуфорд, чтобы закончить последнюю книгу Верити: сама писательница тяжело больна и не может завершить работу. Оказавшись в доме Кроуфордов, Лоуэн вступает в отношения с мужем Верити, Джереми (Джош Хартнетт), и находит незаконченную рукопись. В ней молодая женщина обнаруживает, по всей видимости, леденящие душу автобиографические записи Верити, она пытается разобраться с тревожными и извращенными признаниями Верити о её муже Джереми, но ей трудно отделить вымысел от реальности, манипуляцию от влечения, возможность от одержимости.

«Истина» выйдет в мировой прокат 2 октября.