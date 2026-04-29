За что ругают звездный сериал «В парке Чаир»

Сериал «В парке Чаир» через год после премьеры на стриминге попал в федеральный эфир и за это время совсем не устарел. Такие проекты как будто существуют вне времени. Формально их можно называть историческими, правда, эпоха в данном случае не имеет большого значения.

Главные героини сериала — четыре подруги, на долю которых выпали серьезные испытания. Беззаботная довоенная юность, полная опасностей жизнь в маленьком оккупированном немецкими войсками городке, любовь, предательство, крушение многих представлений о добре и зле, о том, как устроен мир, кто на самом деле друг, а кто враг. Все это можно назвать нешуточным сценарным размахом, хотя именно желание создателей сериала вместить в проект побольше всего иногда и выглядит самым слабым местом.

С первых кадров у зрителей может возникнуть ощущение, будто нечто похожее они много раз видели. И разубедить их в этом особенно никто не стремится. Довоенная жизнь напоминает переслащенный десерт. Танцы в домах культуры, целомудренная комсомольская романтика, учеба в Москве, любовный треугольник — все это подается самыми предсказуемыми способами, а в визуальном отношении на экране нечто очень похожее на «Старые песни о главном». Но если в музыкальном новогоднем фильме некоторый китч служил неплохим фоном для ретро-шлягеров, то строить на этом фильм, где герои не поют, кажется довольно странной идеей.

Девичий квартет, вокруг которого должно крутиться все действие, интригует, но недостаточно. Любовь Константинова, Александра Лупашко, Дарья Жовнер и Софья Синицына старательно играют девушек в милых платьях, изображая добродетель, коварство и любовь так, чтобы было все сразу понятно. При этом роли персонажей, которые окружают четырех подруг, получились куда интереснее.

Виталий Кищенко играет отца одной из девушек, врача, готового ради семьи сотрудничать с захватчиками. Николай Шрайбер перевоплотился в советского артиста провинциального театра, обладающего тем не менее вполне столичным звездным нравом, позволяющим водить в гримерку восторженных поклонниц. Антон Хабаров, явно используя шлейф образа Казановы, на этот раз занимается в кадре элегантным шпионажем. Вольфганг Черни снова сверкает харизмой Джеймса Бонда из клипов Филиппа Киркорова, но в образе сомневающегося немецкого офицера. Все эти персонажи имеют большое значение для сюжета, хотя и являются окружением главных героинь. Однако сценаристы сделали отчасти периферийных героев более сложными и глубокими, чем главных. В общем, девушкам здесь повезло меньше, чем мужчинам.

Если обобщать, то почти все новые сериальные проекты, где так или иначе присутствует военная тема, вызывают разговоры о невероятно старательном поиске стиля. В недавней «Берлинской жаре» продюсеры, видимо, искали вдохновение в фильмах Гая Ричи, а при создании «В парке Чаир» явно смотрели в сторону советского кино. Но вышедшим проектам чего-то не хватает. В первом — британского чувства юмора и общего шика, во втором — стиля, но уже советского. О причинах можно лишь догадываться. Бюджета не хватает или фантазии, но при всем понимании, откуда ноги растут, трудно не заметить — растут эти ноги как-то кривенько.

Все, что в сериале «В парке Чаир» связано с военной линией, смотрится в общем с интересом. Несмотря на намеренное решение обойтись без экшн-сцен, разворачивающееся в кадре действие не лишено пружин. При этом можно отметить довольно редкое для сериалов подобного жанра нежелание толкать идейные моралите, что придает некоторым персонажам довольно много противоречивой человечности. Однако в кадре происходит слишком много всего для того, чтобы сильные стороны могли проявиться ярче. И на элегантный шпионаж в исполнении Хабарова просто не хватает времени, потому как нужно двигать мелодраму.

С мелодрамой же здесь все довольно печально. По сюжету одна из главных героинь перед войной пытается поступить в театральный институт, где ей, естественно, рекомендуют сначала набраться опыта за театральными кулисами, а потом уже читать монологи перед приемной комиссией. Однако вместе с главными ролями квартету молодых актрис достались реплики, которые будто для приемной комиссии и предназначены.

Может быть, такой подход объясняется искренней уверенностью создателей сериала в том, что тогда люди так говорили. Причем театральной экзальтированностью награждается именно советская молодежь — персонажи повзрослее говорят уже без старательного стремления донести свои реплики до галерки. В общем, при всей простоте многое в этом сериале запутано. Что вполне можно назвать еще одной приметой современного стиля.