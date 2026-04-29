Третий сезон сериала «Дом Дракона» получил первый трейлер

Канал HBO поделился тизер-трейлером третьего сезона эпического фэнтези-сериала "Дом Дракона" (House of the Dragon, 18+) - предыстории "Игры престолов" (18+) о династии Таргариенов.

Судя по ролику, междоусобная война между "черными" и "зелеными" войдет в активную фазу - зрителей ждут новые масштабные сражения с участием драконов и, конечно же, политические интриги.

В частности, мы узнаем, пойдет ли Рейнира (Эмма ДʼАрси) по пути "избранной", сразятся ли Эйгон II (Том Глинн-Карни) и Бейла (Бетани Антония) за Драконий Камень и многие другие важные для финала вещи.

Роли исполнили Мэтт Смит, Оливия Кук, Юэн Митчелл, Стив Туссэн, Абубакар Салим и другие.

Шоураннеры - Райан Кондал ("Колония", "Рэмпейдж") и создатель цикла "Песнь Льда и Пламени" Джордж Р. Р. Мартин.

Премьера назначена на 21 июня.

Ранее "Дом Дракона" был продлен на четвертый, финальный сезон.