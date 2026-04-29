Лучшие ромкомы всех времен: 40 фильмов, чтобы поверить в любовь

«Лента.ру» публикует топ-40 лучших романтических комедий всех времен. В подборку попали зарубежные и российские хиты разных лет: от общепризнанной классики мирового кино до самых остроумных ромкомов современности.

Год выхода: 1966

Страна: США

Оригинальное название: How to Steal a Million

Режиссер: Уильям Уайлер

Длительность: 2 часа 3 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.2 и 7.5

В главных ролях: Одри Хепберн, Питер О’Тул, Илай Уоллак, Хью Гриффит

Авантюрная комедия с Одри Хепберн. Французский художник-любитель Шарль Боннэ (Хью Гриффит) — настоящий мастер по части подделок. Он выдает свои картины за работы именитых импрессионистов и продает их за большие деньги. Когда бизнес Шарля оказывается под угрозой разоблачения, в игру вступает его дочь Николь (Одри Хепберн). Очаровательная девушка просит о помощи вора-домушника, с которым познакомилась накануне — герои планируют выкрасть работу Боннэ-старшего из музея и тем самым спасти репутацию художника-имитатора.

«Пурпурная роза Каира»

Год выхода: 1985

Страна: США

Оригинальное название: The Purple Rose of Cairo

Режиссер: Вуди Аллен

Длительность: 1 час 22 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.6 и 7.6

В главных ролях: Миа Фэрроу, Джефф Дэниелс, Дэнни Айелло, Эдвард Херрманн

Ироничная история от мастера жанра — Вуди Аллена. 1930-е, США сотрясает Великая депрессия. Спасаясь от проблем в реальной жизни, обычная официантка Сесилия (Миа Фэрроу) проводит все свободное время за просмотром кино. Однажды случается невероятное — главный герой из любимого фильма Сесилии, красавчик Том Бакстер (Джефф Дэниелс), сходит с экрана и признается ей в любви.

Год выхода: 1999

Страна: США

Оригинальное название: Runaway Bride

Режиссер: Гэрри Маршалл

Длительность: 1 час 56 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.9 и 5.6

В главных ролях: Джулия Робертс, Ричард Гир, Джоан Кьюсак, Гектор Элизондо

Воссоединение романтического тандема Джулии Робертс и Ричарда Гира. Мэгги Карпентер (Джулия Робертс) умна, обаятельна и очень красива. При этом у нее есть один серьезный недостаток — девушка настолько боится брака, что уже три раза сбегала с собственной свадьбы. Когда Мэгги предпринимает четвертую попытку выйти замуж, в город приезжает репортер Айк (Ричард Гир). Он планирует исследовать феномен «сбежавшей невесты», но невольно поддается ее чарам.

«Сохраняя веру»

Год выхода: 2000

Страна: США

Оригинальное название: Keeping the Faith

Режиссер: Эдвард Нортон

Длительность: 2 часа 8 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.0 и 6.4

В главных ролях: Бен Стиллер, Эдвард Нортон, Дженна Элфман, Энн Бэнкрофт

Одноклассники Анна (Дженна Элфман), Брайан (Эдвард Нортон) и Джейкоб (Бен Стиллер) были лучшими друзьями, пока девочка не переехала в другой штат вместе с семьей. Спустя годы Анна вернулась в родной Нью-Йорк. За время ее отсутствия Брайан стал католическим священником, а Джейкоб — раввином. Счастливому воссоединению троицы помешали внезапно вспыхнувшие чувства. К образовавшемуся любовному треугольнику добавилась еще одна проблема: и Брайан, и Джейкоб не могут быть с Анной по религиозным соображениям.

Год выхода: 2001

Страна: США

Оригинальное название: Kate & Leopold

Режиссер: Джеймс Мэнголд

Длительность: 1 час 53 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.6 и 6.4

В главных ролях: Мег Райан, Хью Джекман, Лив Шрайбер, Брекин Мейер

Трогательный фэнтезийный ромком с молодым Хью Джекманом. Знатный герцог Леопольд (Хью Джекман) переносится из XIX века в Нью-Йорк 2000-х. Современный город кажется дворянину слишком шумным и непонятным, зато карьеристка Кейт (Мег Райан), которая живет по соседству, производит на него неизгладимое впечатление. Пока Лео готовится к возвращению в прошлое, Кейт помогает ему не сойти с ума в настоящем.

Год выхода: 2001

Страна: Россия

Режиссеры: Михаил Агранович и Олег Янковский

Длительность: 1 час 41 минута

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.2 и 7.2

В главных ролях: Олег Янковский, Ирина Купченко, Екатерина Васильева, Наталья Щукина

Единственный фильм, срежиссированный Олегом Янковским. Уже больше десяти лет Татьяна (Ирина Купченко) ухаживает за больной матерью, которая не может ходить. Мудрая Софья Ивановна (Екатерина Васильева) ценит заботу Тани, но переживает за ее несостоявшуюся личную жизнь. За несколько дней до Нового года Софья Ивановна заявляет, что дни ее сочтены, и хочет только одного — чтобы дочь нашла свою любовь. Поэтому когда на пороге квартиры внезапно появляется мужчина с цветами, Таня просит его притвориться ее женихом — естественно, только для того, чтобы порадовать угасающую мать.

Год выхода: 2003

Страна: Россия

Режиссер: Алексей Учитель

Длительность: 1 час 28 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.7 и 7.2

В главных ролях: Ирина Пегова, Павел Баршак, Евгений Цыганов, Евгений Гришковец

Светлая история о жизни трех молодых людей в России начала двухтысячных. Оля (Ирина Пегова) неспешно гуляет по центру Петербурга, когда с ней знакомится Леша (Павел Баршак). Они беззаботно флиртуют, а Оля иногда отвлекается, чтобы поговорить с кем-то по телефону. Через некоторое время к парочке присоединяется молчаливый друг Леши по имени Петя (Евгений Цыганов).

Год выхода: 2004

Страна: США

Оригинальное название: 50 First Dates

Режиссер: Питер Сигал

Длительность: 1 час 39 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.3 и 6.8

В главных ролях: Адам Сэндлер, Дрю Бэрримор, Роб Шнайдер, Шон Эстин

История любви, способная довести до слез, и самая чувственная роль Адама Сэндлера. Ловелас Генри (Адам Сэндлер) влюбляется в красотку Люси (Дрю Бэрримор), и девушка отвечает ему взаимностью. Однако на следующее утро Люси не помнит ни Генри, ни его ухаживаний — выясняется, что после автомобильной аварии она не способна запоминать события, которые происходили с ней накануне. Генри не намерен сдаваться — он будет с Люси, даже если для этого придется влюблять ее в себя снова и снова.

Год выхода: 2004

Страна: США

Оригинальное название: 13 Going on 30

Режиссер: Гари Виник

Длительность: 1 час 38 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.9 и 6.3

В главных ролях: Дженнифер Гарнер, Марк Руффало, Джуди Грир, Энди Серкис

Воодушевляющая история о том, куда приводят желания. Дженна (Криста Б. Аллен) мечтает тусоваться с крутыми девочками из школы и не понимает, что эти высокомерные модницы над ней подшучивают. На 13-й день рождения лучший друг дарит Дженне самодельный кукольный дом и пакет с якобы волшебной пыльцой. Девочка загадывает свое заветное желание — поскорее стать взрослой. На следующее утро она просыпается в теле себя тридцатилетней (Дженнифер Гарнер) и понимает, что перенеслась из 1987 года в 2004-й.

«Ангел-А»

Год выхода: 2005

Страна: Франция

Оригинальное название: Angel-A

Режиссер: Люк Бессон

Длительность: 1 час 31 минута

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 7.1

В главных ролях: Жамель Деббуз, Рье Расмуссен, Жильбер Мелки, Серж Рябукин

Фэнтези-ромком от Люка Бессона с очень стильным черно-белым визуалом. Андре (Жамель Деббуз) задолжал бандитам крупную сумму — спасти его от неминуемой расплаты не может ни полиция, ни он сам. Парень планирует свести счеты с жизнью, но внезапно встречает эффектную девушку по имени Ангела (Рье Расмуссен). Пока Ангела решает его финансовые проблемы, Андре пытается понять, почему эта неземная красотка ему помогает.

«Персонаж»

Год выхода: 2006

Страна: США, Великобритания

Оригинальное название: Stranger Than Fiction

Режиссер: Марк Форстер

Длительность: 1 час 53 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.4 и 7.5

В главных ролях: Уилл Феррелл, Мэгги Джилленхол, Эмма Томпсон, Дастин Хоффман

Монотонное существование налоговика Гарольд Крика (Уилл Феррелл) нарушает женский голос, который начинает звучать в его голове. Загадочная женщина описывает все, что происходит в жизни клерка. Вскоре Гарольд выясняет, что не сошел с ума — каким-то образом он стал героем романа писательницы Карен Эйфелл (Эмма Томпсон). Главная проблема — по авторской задумке Гарольд не должен дожить до финала истории.

«Ларс и настоящая девушка»

Год выхода: 2007

Страна: США, Канада

Оригинальное название: Lars and the Real Girl

Режиссер: Крэйг Гиллеспи

Длительность: 1 час 46 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.1 и 7.3

В главных ролях: Райан Гослинг, Эмили Мортимер, Пол Шнайдер, Патриша Кларксон

Ларс (Райан Гослинг) живет в маленьком городе, ужасно боится чужих прикосновений и практически не контактирует с другими людьми. Когда коллега Ларса начинает оказывать ему знаки внимания, стеснительный парень делает что-то очень странное — покупает секс-куклу и заявляет, что это его невеста Бьянка. По совету врача близкие Ларса решают подыграть ему — вскоре весь городок начинает относится к Бьянке как к живому человеку.

Мамма MIA!

Год выхода: 2008

Страна: США, Великобритания, Германия

Оригинальное название: Mamma Mia!

Режиссер: Филлида Ллойд

Длительность: 1 час 48 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.2 и 6.5

В главных ролях: Аманда Сайфред, Мэрил Стрип, Пирс Броснан, Стеллан Скарсгард, Колин Ферт

Солнечная музыкальная комедия с хитовым саундтреком. Юная Софи (Аманда Сайфред) выходит замуж и мечтает, чтобы на торжестве присутствовал ее настоящий отец, о котором она ничего не знает. Покопавшись в дневнике матери, Софи находит имена трех мужчин, которые подходят на роль ее родителя. Не долго думая, девушка приглашает на свадьбу всех троих.

Год выхода: 2009

Страна: США

Оригинальное название: Bride Wars

Режиссер: Гари Виник

Длительность: 1 час 29 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.9 и 5.5

В главных ролях: Кейт Хадсон, Энн Хэтэуэй, Брайан Гринберг, Крис Пратт

Легкий и непритязательный ромком со звездным кастом. Кажется, что мягкая Эмма (Энн Хэтэуэй) и бойкая Лив (Кейт Хадсон) были лучшими подругами всю жизнь. Когда девушки узнали, что их свадьбы случайно выпали на одну и ту же дату, дружба мгновенно превратилась во вражду. Одна из них должна сдаться и уступить — иначе кого-то ждет самое ужасное торжество на свете.

Год выхода: 2009

Страна: США

Оригинальное название: The Proposal

Режиссер: Энн Флетчер

Длительность: 1 час 48 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.7 и 6.8

В главных ролях: Сандра Буллок, Райан Рейнольдс, Мэри Стинберген, Крэйг Т. Нельсон

Эталон жанра из 2000-х с Сандрой Буллок и Райаном Рейнольдсом. Строгой канадской бизнесвумен Маргарет (Сандра Буллок) грозит депортация на родину. Единственный способ легально остаться в США — выйти замуж за американца. Выбор Маргарет падает на ее помощника Эндрю (Райан Рейнольдс). Подчиненный соглашается на фиктивный брак, но ставит строгой начальнице несколько условий.

Год выхода: 2009

Страна: США

Оригинальное название: It's Complicated

Режиссер: Нэнси Майерс

Длительность: 2 часа 1 минута

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.2 и 6.6

В главных ролях: Мэрил Стрип, Алек Болдуин, Стив Мартин, Джон Красински

Джейн (Мерил Стрип) и Джейк (Алек Болдуин) развелись десять лет назад. За прошедшие годы Джйн стала успешной бизнесвумен и закрутила новый роман, а Джейк взял в жены юную Агнессу (Лейк Белл) и задумался о ребенке. Когда общий сын Джейн и Джейка выпустился из колледжа, бывшие супруги встретились и вновь почувствовали что-то друг к другу. Но что делать с личной жизнью, которую каждый из них успел построить?

Год выхода: 2009

Страна: США

Оригинальное название: Confessions of a Shopaholic

Режиссер: П.Дж. Хоган

Длительность: 1 час 44 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.7 и 5.9

В главных ролях: Айла Фишер, Хью Дэнси, Кристен Риттер, Джоан Кьюсак

Позитивный ромком о любви к моде и не только. Журналистка Ребекка Блумвуд (Айла Фишер) мечтает о карьере в глянце, а пока что работает в небольшом издании о садоводстве. В свободное время девушка спускает все заработанные деньги на шопинг: когда скромная зарплата закачивается, на помощь приходят бесчисленные кредитки. Жизнь Ребекки меняется, когда ее внезапно берут на работу в крупное финансовое издание. Теперь журналистка-шопоголик с кучей долгов должна учить читателей финансовой грамотности.

Год выхода: 2011

Страна: США

Оригинальное название: Crazy, Stupid, Love.

Режиссеры: Гленн Фикарра и Джон Рекуа

Длительность: 1 час 58 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.6 и 7.4

В главных ролях: Стив Карелл, Райан Гослинг, Джулианна Мур, Эмма Стоун

Добрая комедия с неподражаемым Стивом Кареллом. Семьянин-однолюб Кол Уивер (Стив Карелл) узнает, что его идеальный брак — совсем не такой идеальный, как ему казалось. Жена изменяет ему и требует развода, а сокрушенный Кол пытается начать новую жизнь. В этом ему помогает новый знакомый из местного бара — профессиональный ловелас Джейкоб (Райан Гослинг), который знает все о соблазнении красоток.

Год выхода: 2012

Страна: США

Оригинальное название: This Means War

Режиссер: МакДжи

Длительность: 1 час 37 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.1 и 6.3

В главных ролях: Том Харди, Крис Пайн, Риз Уизерспун, Тиль Швайгер

Классический ромком, который умело притворяется шпионским боевиком. Франклин (Крис Пайн) и Так (Том Харди) — лучшие друзья и, по совместительству, секретные агенты. После того как напарники проваливают миссию по поимке международного преступника, их отстраняют от дел. Вскоре в жизнях Франклина и Така появляется красотка Лоран (Риз Уизерспун). Оба супершпиона влюбляются в девушку и начинают — в прямом смысле этого слова — сражаться за ее внимание.

«Прежде чем мы расстанемся»

Год выхода: 2014

Страна: США

Оригинальное название: Before We Go

Режиссер: Крис Эванс

Длительность: 1 час 35 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.5 и 6.8

В главных ролях: Крис Эванс, Элис Ив, Эмма Фитцпатрик, Джон Каллам

Режиссерский дебют Криса Эванса. Трогательная история, которой не нужен классический хеппи-энд. Уличный музыкант Ник (Крис Эванс) знакомится с Брук (Элис Ив), которая только что опоздала на последний поезд до Бостона. К тому же девушку ограбили, а ее телефон разбился. Ник бы и рад помочь, но на его кредитках нет денег, а мобильный разрядился. Похоже, новых знакомых ждет увлекательная ночь.

Год выхода: 2017

Страна: Великобритания, США

Оригинальное название:

Режиссер: Джон Кэмерон Митчелл

Длительность: 1 час 42 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.4 и 5.7

В главных ролях: Эль Фаннинг, Алекс Шарп, Рут Уилсон, Мэтт Лукас

Необычная смесь ромкома и научной фантастики, в основу которой лег одноименный рассказ британского писателя Нила Геймана. Молодой панк Энн (Алекс Шарп) проникает на странную вечеринку, знакомится с очаровательной Зан (Эль Фаннинг) и сразу же влюбляется в нее. Романтическому хеппи-энду мешает одно важное обстоятельство: Зан — инопланетянка, и через 48 часов ее тело поглотит ее же отец. Энн не намерен сдаваться — он обучит Зан основам панк-философии и покажет, как прекрасна жизнь на Земле.

«Всем парням, которых я любила»

Год выхода: 2018

Страна: США

Оригинальное название: To All the Boys I've Loved Before

Режиссер: Сьюзен Джонсон

Длительность: 1 час 39 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.1 и 7.0

В главных ролях: Лана Кондор, Ноа Сентинео, Джанел Пэрриш, Анна Кэткарт

Обделенная мужским вниманием старшеклассница Лара (Лана Кондор) пишет письма парням, в которых влюбляется. В этих посланиях девушка делится своими мыслями и переживаниями, рассказывает о радостях и неудачах — такой своеобразный вид терапии, который никогда не должен дойти до адресатов. Ситуация выходит из под контроля, когда пятеро парней из школы все же получают письма Лары.

«Зависнуть в Палм Спрингс»

Год выхода: 2020

Страна: США, Гонконг

Оригинальное название: Palm Springs

Режиссер: Макс Барбаков

Длительность: 1 час 30 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.3 и 7.4

В главных ролях: Энди Сэмберг, Кристин Милиоти, Дж.К. Симмонс, Питер Галлахер

Дерзкий ромком в духе «Дня сурка». Безалаберный Найлз (Энди Сэмберг) отлично проводит время на свадьбе друзей. Его свадебная речь впечатляет старшую сестру невесты Сару (Кристин Милиоти) — и вот новые знакомые уже гуляют под звездным небом. После череды странных и неприятных событий Найлз и Сара оказываются в загадочной пещере, а на утро просыпаются во вчерашнем дне.

«Любовь по вызову»

Год выхода: 2022

Страна: Великобритания, США

Оригинальное название: Good Luck to You, Leo Grande

Режиссер: Софи Хайд

Длительность: 1 час 37 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.2 и 7.2

В главных ролях: Эмма Томпсон, Дэрил Маккормак, Изабелла Лафлэнд, Лес Мабалека

Смелый фильм о безусловной любви к себе. Шестидесятилетняя учительница Нэнси Стоукс (Эмма Томпсон) потеряла мужа два года назад. Покойный супруг был ее единственным партнером, но секс с ним не приносил женщине удовольствия. Нэнси решает исследовать собственные желания и обращается за помощью к Лео (Дэрил Маккормак) — молодому парню по вызову.

«Супруги Роуз»

Год выхода: 2025

Страна: Великобритания, Австралия, США

Оригинальное название: The Roses

Режиссер: Джей Роуч

Длительность: 1 час 45 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.9 и 6.6

В главных ролях: Оливия Колман, Бенедикт Камбербэтч, Кейт Маккиннон, Энди Сэмберг

Черная комедия с элементами ромкома. Острый юмор и взрывная химия между главными героями. Айви (Оливия Колман) и Тео (Бенедикт Камбербэтч) влюбились друг в друга с первого взгляда. Годы спустя они счастливы в браке, воспитывают двух детей и выглядят идеальной парой. Когда карьера Тео резко начинает идти под откос, а Айви, наоборот, добивается профессиональных успехов, образцовый роман превращается в настоящую войну.

Вечная классика: какие еще ромкомы посмотреть

В эту часть подборки попали главные зрительские фавориты среди романтических комедий. Культовые сцены, комедийные ситуации, ставшие хитами и яркие любовные переживания — в общем, любимые ромкомы из 1990-х, 2000-х и не только.