Появились свежие кадры мультфильма «История игрушек 5

Создатели «Истории игрушек 5» показали несколько новых кадров предстоящего мультфильма. Премьера анимационной ленты в мировом прокате состоится 19 июня.

На кадрах можно увидеть как хорошо знакомых героев старых частей, так и других персонажей.

Картина расскажет о новых приключениях Вуди, Базза, Джесси и остальных друзей. В этот раз игрушки столкнутся с новым крайне опасным врагом — планшетом LilyPad. Он будет занимать всё время их новой хозяйки Банни, из-за чего персонажи должны придумать способ, как вернуть внимание девочки к себе.

© Кадр из мультфильма

Режиссёром и сценаристом мультфильма выступил автор предыдущих частей Эндрю Стэнтон.