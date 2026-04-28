Константин Богомолов расскажет про Олега Табакова в новом фильме

Сегодня, 28 апреля, в 23.05 на телеканале "Россия - Культура" состоится премьера документального фильма "Константин Богомолов. Я имею право".

© Российская Газета

Это авторский фильм Анатолия Малкина - корифея советского и российского ТВ. Один из самых обсуждаемых современных режиссеров - Константин Богомолов - делится своим творческим методом и жизненными принципами. Зрители получат возможность заглянут "за кулисы": узнают, как проходят репетиции, что для режиссера главное в спектакле и какие уроки наставников - Андрея Гончарова и Олега Табакова - помогли ему в профессии. Более того, он применяет их на практике.

Показ фильма приурочен к юбилею - 80-летию Анатолия Малкина - человека, который стоял у истоков многих легендарных телепередач. Телеканал "Россия - Культура" и платформа ВГТРК "Смотрим" покажут три документальных фильма юбиляра. Помимо ленты про Богомолова можно будет увидеть картины "Отец Рафаил и его друг Балабанов" и "Люди и страсти Алисы Фрейндлих".

Показы не премьерные - оба фильма уже демонстрировались по ТВ.

В разное время героями фильмов Малкина были Аркадий Райкин, Юрий Рост, Олег Сташкевич, Эрик Булатов, Илья Кабаков и другие. Не во всех этих фильмах Малкин был режиссером, в большинстве - продюсером. Но всегда его картины, как и телепередачи, за которыми он стоял, пользовались и пользуются неизменным успехом у зрителя.