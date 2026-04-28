Вышел русский трейлер фильма ужасов «Хокум»

Компания Capella Film представила русскоязычный тизер фильма ужасов «Хокум». Лента официально выйдет в российских кинотеатрах 7 мая.

Фильм расскажет о писателе, у которого умерли отец и мать. Он отправляется в дальнюю часть Ирландии, чтобы развеять прах родителей. В один момент герой выясняет, что в отеле, где останавливалась его семья, живёт злая ведьма.

Видео доступно в группе Capella Film во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Capella Film.

Главную роль сыграл Адам Смит. Вместе с ним в проекте сыграли Дэвид Уилмот («Дыши ради нас»), Остин Амелио («Ходячие мертвецы»), Флоренс Ордеш («Отправление») и другие актёры. Режиссёром выступил Дэмиэн Маккарти («Астрал. Медиум»).