Чем поражает сериал «Получеловек» от автора культового «Олененка»

На платформе HBO и телеканале BBC One состоялась премьера «Получеловека», нового проекта Ричарда Гэдда, пару лет назад прославившегося откровенным автобиографическим сериалом «Олененок», где его преследовала безумная пышная сталкерша. В своем первом после того успеха сериале Гэдд продолжает требовать внимания небанальными способами — например, меняет свою внешность до неузнаваемости. Чем еще бросается в глаза «Получеловек», рассказывает материал «Ленты.ру».

Страна: Великобритания

Оригинальное название: Half Man

Жанр: драма

Возрастное ограничение: 18+

Шоураннер: Ричард Гэдд

Сколько серий: 6

Длительность одной серии: ~50–60 минут

Год выхода: 2026

Где смотреть: HBO

В главных ролях: Джейми Белл, Нив МакИнтош, Ричард Гэдд, Марианн МакИвор, Стюарт Кэмпбелл, Митчелл Робертсон

«Кровь у нас разная, но думаем мы одинаково», — заявляет в темном сарае татуированный Рубен (Ричард Гэдд) трясущемуся от ужаса Нилу (Джейми Белл), прежде чем одним ударом вырубить сводного брата.

Странная коммуникация — происходящая, помимо прочего, прямо на свадьбе у Нила — перетечет в развернутый флешбэк в далекое детство. В нем Рубен и Нил (Стюарт Кэмпбелл и Митчелл Робертсон) ведут в общем-то не самое враждебное на удивление существование.

Да, они оба — полные антиподы, но противоположности, как известно, притягиваются

После возвращения Рубена из исправительной колонии, где тот провел два года, сводные братья делят комнату и ходят в один класс. Рубен защищает Нила от задир — один из них после ехидного комментария больше не сможет раскрыть глаз. А также на ночь глядя старший тащит домой девицу, чтобы лишить брата девственности. Нил же, в свою очередь, помогает Рубену сдать экзамены, чтобы его не отправили обратно в колонию.

Пилотный эпизод «Получеловека», кажется, так и не отвечает на вопрос, что из себя будет представлять шестисерийный проект создателя хитового «Олененка», вышедшего на Netflix ровно два года назад. Хотя бы потому, что шоураннер Гэдд и актер из «Нимфоманки», «Сквозь снег» и «Орла Девятого легиона» Белл заявлены в проекте на главных ролях, однако в пилоте всего лишь мелькают в начале и в конце. Основная нагрузка эпизода, действие которого разворачивается в последних классах школы, падает на Кэмпбелла и Робертсона.

Согласно синопсису, сериал развернет историю отношений братьев на протяжении аж четырех десятилетий

Потому логично предположить, что на школьном периоде участие молодых актеров не ограничится. В ином случае на роль тревожного пятнадцатилетнего школьника стоило бы выбрать кого-нибудь иного, нежели явно переросшего этот возраст Робертсона (актер чаще похож на взрослого, который боится, что его прикрытие раскроют). Зато у Кэмпбелла, во взгляде которого можно уловить наглость молодого Гэри Олдмана, играть трудного подростка получается убедительнее.

Пилотный эпизод галопом пробегается по темам, связанным со взрослением — здесь и столкновение с буллингом, и осознание собственной сексуальности, формирование отношений к дружбе, к братству, к женщинам. Находясь в разработке, «Получеловек» носил название «Львы» — уже только по этому (а еще по тому, что оригинальное название сериала правильнее было бы перевести как «полумуж» или «полумужчина») становится очевидным, что животрепещущей темой для Гэдда в этот раз стала маскулинность и то, что попадает на ее орбиту (читай — все). Любопытно, что здесь актер играет полную противоположность образу неуверенного комика Донни из «Олененка». Для роли Рубена Гэдд за год набрал более 40 килограммов, раскачавшись с 69 до 110, и вдобавок отрастил страшную топорщащуюся бороду. По его словам, столь радикальная трансформация тела в результате повлияла и на его мировосприятие.

Ну чем не пример проживания роли по методике Станиславского?

Субтильный и нервный Донни, впрочем, перекочевал из «Олененка» и в новую работу Гэдда, просто теперь этот образ отдан Беллу. В отличие от прошлого сериала, посвященного опыту жертвы сталкерства, одурманивания и сексуального насилия, сюжет «Получеловека» для шоураннера не автобиографический. Тем не менее почему-то не исчезает ощущение, что все переживания обоих братьев-антиподов принадлежат именно Гэдду.

Быть может, дело в его творческом методе, который включает в себя избыточную откровенность, граничащую с душевным стриптизом. Будь в их центре неуверенность и амбиции молодого комика или влажные подростковые переживания юноши из рабочей семьи, но проекты Гэдда остаются барочными, лишенными полутонов. Из-за этого, вероятно, чаще обращаешь внимание на выступающие в сюжете швы — на уже вышеупомянутый перебор с возрастом актеров или на другие несоответствия. В сцене экзаменов, к примеру, Рубен срывается из кабинета, уведя за собой всех преподавателей, что позволяет Нилу вписать в чужую работу правильные ответы. Все остальные ученики при этом — о, чудо! — продолжают послушно и тихо корпеть над собственными бумагами.

В любом случае приговор сериалу выносить еще рано

На счастье, Гэдду при всем его душевном эксгибиционизме удается избегать морализаторства — явления в сериалах о мужском эго зачастую куда более популярного, а потому и утомительного. Благодаря этому «Получеловеку», по крайней мере в пилоте, удается хотя бы не растерять столь необходимую долю реалистичности. Неудивительно, что мнения западных критиков, в доступе которых оказалось больше одного эпизода, разделились, а сам сериал получил неоднозначные 76 процентов рейтинга на киноагрегаторе Rotten Tomatoes.

По всей видимости, «Получеловек» с выходом всех шести серий будет многими признан вещью выдающейся, провоцирующей, способной удивлять. И, как пару лет назад «Олененок», вещью, которую ни один апологет ни за какие коврижки не возьмется пересматривать.