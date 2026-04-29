Появилось первое промо спин-оффа «Джона Уика»

Lionsgate поделилась первым промо спин-оффа «Джона Уика» о слепом киллере Каине. На нём можно увидеть имя персонажа, на фоне которого видно трость.

События ленты развернутся после финала «Джона Уика 4». Картина расскажет историю слепого киллера Каина и его молодой племянницы, которая отправляется мстить за убийство своего отца. У фильма пока нет даты релиза и даже названия.

© Lionsgate

Ожидается, что фильм выпустят в мировом прокате в 2027 году. Донни Йен вновь сыграет главную роль и выступит режиссёром картины. Героиню Акиуру вновь исполнит певица Рина Саваяма. Сценаристом выступил Маттсон Томлин («Терминатор Зеро»). Появится ли герой Киану Ривза в каком-либо виде, неизвестно.