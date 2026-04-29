После 10-летнего перерыва Владимир Бортко взялся за сериал о Сталине

Десять лет кинорежиссер Владимир Бортко, известный по таким фильмам и сериалам, как "Собачье сердце", "Мастер и Маргарита", "Бандитский Петербург", "Идиот" и другим, не представлял никаких новых проектов. Но в начале 2026 года начались съемки четырехсерийной историко-политической драмы "Сталин". Это новая работа прославленного советского режиссера.

"Я работал над этим сценарием 15 лет. Главная художественная - и я бы даже сказал, политическая - задача, которую мы перед собой ставим, - развенчать миф о товарище Сталине, который формировался на протяжении долгого времени, начиная с ХХ съезда КПСС, - комментировал Бортко СМИ. - Мы хотим показать Сталина не хорошим, не плохим, а таким, каким он, как мне кажется, был на самом деле. И это очень важно не только для меня, но и для людей. Сталин был личностью, распространившей свое влияние на мир. Он практически с нуля построил государство и закончил период правления созданием атомной бомбы. Не потому, что она "хорошо бабахнет", а потому, что это очень сложное техническое устройство, которое мы сделали. И космос начался при Иосифе Виссарионовиче, а не при Никите Сергеевиче, который просто пожал лавры. И это нужно помнить и знать, что мы пытаемся сейчас сделать".

Сюжет нового мини-сериала охватывает ключевые периоды правления Иосифа Сталина - от завершения Второй мировой войны и до самой его смерти в 1953 году. Владимир Бортко везде подчеркивает, что к своему герою относится положительно. Более того, говорит, что за все время не изменил в сценарии ни одной запятой.

Главную роль - Иосифа Сталина - исполняет известный актер Игорь Миркурбанов. В актерский состав также вошли Кристина Бабушкина, Александр Самойленко, Александр Баширов, Павел Чинарев, Николай Шрайбер, Виталий Кищенко, Анна Ковальчук и другие. Виктор Сухоруков и Александр Яцко перевоплощаются в первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева и Лаврентия Берию. Кстати, Сухоруков уже не раз играл Хрущева. Ранее он исполнял роль первого секретаря ЦК КПСС в сериалах "Фурцева. Легенда о Екатерине" Сергея Попова и "Звезда эпохи" Юрия Кары. Интересно, что в 2016 году Владимир Бортко говорил, что видит в роли Сталина либо Армена Джигарханяна, либо Олега Басилашвили. А в итоге спустя время остановился на Миркурбанове.

В одной из первых сцен фильма Иосиф Виссарионович, сидя в своем кабинете, говорит товарищам по партии - Лаврентию Берии, Никите Хрущеву, Георгию Маленкову, Вячеславу Молотову и прочим - о том, что думает о президенте Чехословакии Эдварде Бенеше. Это могли видеть журналисты, побывавшие на съемочной площадке.

"Мы все, кроме Игоря Миркурбанова, который играет Сталина, загримированы весьма условно, потому что Владимир Владимирович искал исторические образы, а не портретное сходство", - рассказал СМИ народный артист РФ Виктор Сухоруков.

Премьера мини-сериала ожидается в онлайн-кинотеатре "Кион" уже осенью этого года. А съемки должны закончиться уже летом. Они проходят в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге.