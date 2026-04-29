Иман Веллани вернется к роли Мисс Марвел в фильме «Мстители: Судный день»

По данным инсайдеров, Иман Веллани сыграет Мисс Марвел в фильме «Мстители: Судный день». Насколько большая будет роль у героини и как именно она вольётся в сюжет, пока не раскрывают.

В описании речь идёт, конечно же, о Докторе Думе, которого сыграл Роберт Дауни-младший. Люди Икс, Мстители и Фантастическая четвёрка объединят силы, чтобы одолеть могучего противника.

Потом события ленты приведут к «Мстителям: Секретные войны», которые выйдут в декабре 2027 года и станут завершением всей большой саги киновселенной Marvel с её привычными персонажами и правилами повествования.

«Судный день» выпустят 18 декабря.