Опубликован новый кадр «Одиссеи» Кристофера Нолана

Появился новый кадр «Одиссеи» Кристофера Нолана. На нём можно увидеть Мэтта Дэймона в образе Одиссея, который испуганно куда-то смотрит.

© Universal Pictures

Лента расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Съёмки фильма продлились полгода и завершились в августе 2025 года. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры.

Главного героя воплотит на экране звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В фильме также снялись знаменитые голливудские актёры: Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

«Одиссея» выйдет в мировом прокате 17 июля.