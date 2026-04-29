Комедию Оливии Уайлд «Приглашение» покажут в российских кинотеатрах

Новую комедию актрисы и режиссера Оливии Уайлд "Приглашение" (The Invite, 18+) с Сетом Рогеном, Пенелопой Крус и Эдвардом Нортоном покажут в российских кинотеатрах.

Это очередной ремейк испанского фильма "Соседи сверху" (Sentimental, 2020, 18+), к которому не раз обращались кинематографисты разных стран.

По сюжету супруги, находящиеся в кризисе, ждут новых знакомых на ужин - в свою очередь дружелюбные соседи намерены сильно удивить принимающую сторону. Четверых людей ждет исключительно эмоциональный вечер, полный неожиданных открытий.

Над сценарием картины работали Рашида Джонс ("Черное зеркало") и Уилл МакКормак ("Если что-то случится, я люблю вас").

Впервые лента была представлена на фестивале "Сандэнс" и получила высокие оценки критиков (91% "свежести" на сайте Rotten Tomatoes).

Показы в РФ стартуют 9 июля.