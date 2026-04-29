Сериал по Far Cry начнут снимать осенью

Один из создателей сериала по Far Cry Роб Макэлхенни рассказал, что проект начнут снимать уже осенью. Точная дата при этом пока неизвестна.

По словам Роба, сериал — признание в любви к оригинальным играм, в котором хотят уделить внимание мелочам, чтобы их в том числе поняли фанаты.

Могу сказать, что Ноа Хоули — гений. По крайней мере, самый близкий к гению из всех, с кем мне доводилось работать. Мы вместе создали шоу. Мы вместе работали над первым эпизодом.

Когда сериал начнут показывать на FX, пока неизвестно. Ранее сообщалось, что одну из главных ролей должен сыграть Роб Макэлхенни, известный по сериалу «В Филадельфии всегда солнечно».