Скончался соавтор франшизы «Властелины вселенной» Роджер Свит

В возрасте 91 года ушел из жизни знаменитый американский дизайнер Роджер Свит, соавтор франшизы "Властелины вселенной" (Masters of the Universe) и ее главного героя Хи-Мена.

Как сообщает издание Variety, на протяжении нескольких лет художник боролся с прогрессирующей деменцией и проживал в доме престарелых.

Недавно состояние мужчины резко ухудшилось из-за кровоизлияние в мозг вследствие неудачного падения и его супруга Марлен открыла сбор средств на покрытие больничных расходов.

Свит был дизайнером оригинальных игрушек Mattel и множества персонажей, по которым выпустили фантастически популярный анимационный сериал, за которым последовали спин-оффы, комиксы, видеоигры и полнометражные фильмы.

На протяжении нескольких десятилетий он был ведущим дизайнером отдела предварительного дизайна Mattel.

Очередное полнометражное воплощение MOTU ждет зрителей 5 июня - в этот день состоится мировая премьера зрелищного фэнтези "Властелины вселенной" с Николасом Голицыным, Идрисом Эльбой, Джаредом Лето и Кристен Уиг.