Почему киношники полюбили героев с изъянами

Криминальная экшен-драма "Приговор" с Антоном Васильевым - звездой таких сериалов, как "Хрустальный", "Слово пацана", "Подслушано в Рыбинске" и других, - выйдет в онлайн-кинотеатре "КИОН" 1 мая, а после - на телеканале НТВ. Зрители уже могли увидеть трейлер и постер нового сериала и составить свое мнение о нем. Больше всего напрашивается сравнение с романом Александра Дюма "Граф Монте-Кристо", хотя, положа руку на сердце, можно признаться в том, что это не единственный сериал последнего времени, в котором, вслед за романом, поднимаются темы любви и мести.

Главный герой сериала Савва за 22 года до событий, о которых речь в истории, связался с преступниками. Как итог - был обвинен в убийстве. Выйдя на свободу, он решил начать новую жизнь с любимой женщиной. Но все идет не по плану. И Савву провоцируют на месть. Он сломя голову ринулся искать правду. Но находит в итоге не то, что искал.

В центре истории - моральный конфликт, когда герой мечется между желанием сохранить человечность и искушением ответить злом на зло. Параллельно в сериале раскрываются темы адаптации, цены правосудия и разрушительной силы одержимости. Сюжет разворачивается в двух временных плоскостях, позволяя проследить эволюцию героя - от юноши, верящего в высокие идеалы, к человеку, прошедшему через тяжелые испытания и утраты.

Картина наполнена сложными героями, оказавшимися в, казалось бы, безвыходных жизненных ситуациях. Наблюдать за тем, что с ними происходит, интересно и зрителям, и самим творцам.

"Как режиссеру мне всегда были интересны сложные "полифоничные" персонажи. Неоднозначные поступки и проявления, отсутствие упрощенного разделения на "хороших и плохих". Мне нравятся герои с изъянами, и мне нравятся антигерои, вызывающие сочувствие. Мир, в котором мы живем, не черно-белый, и мы попытались в нашем сериале отразить максимальное количество существующих оттенков серого, - рассказывает Денис Карышев, известный, например, по "Киллеру".

Антон Васильев, актер, говорит, что ему было интересно выйти за пределы привычной территории.

"Мои предыдущие роли складывались вокруг понятий "сила", "правда" и "справедливость". Хотелось побыть человеком, желающим просто жить свою маленькую единственную жизнь, без ненависти, зла и мести", - говорит Васильев.

Антагонисты главного героя - Игорь и Григорий Верники. Также в ролях - Карина Андоленко, Анна Котова, Роман Маякин, Александр Устюгов и другие.

Уже 30 апреля выходит "Первая ракетка". Авторы говорят, что это первый сериал о большом теннисе в стране. Рабочим названием сериала было "Игра на вылет", и на всех этапах создания к нему проявляли недюжинный интерес - еще и потому, что главные роли в нем сыграли Данила Козловский и Полина Гухман. По сюжету главная героиня - молодая теннисистка Катя - вынуждена бросить профессиональный спорт. Притворяясь новичком, она ездит на частные корты в Москве и обыгрывает состоятельных любителей на деньги. Свидетелем одного из таких "поединков" становится бывший профессиональный спортсмен Игорь Стрельников, давно мечтающий найти по-настоящему одаренного ребенка. Увидев Катю, он понимает: это тот самый "неограненный алмаз", более того - его шанс вернуться в мир большого спорта. Режиссер - Евгений Корчагин, которого зритель знает по сериалам и фильмам "Война семей", "Говорит Земля!", "ON и она". Также снимались Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие актеры. Светлана Иванова сыграла роль супруги главного героя - Игоря Стрельникова (Данила Козловский). Это воссоединение экранной пары спустя 15 лет после выхода фильма "Легенда N 17".

Светлана Иванова рассказывает:

"Мне кажется, что жена спортсмена - это вообще отдельный вид женщины. В этом есть что-то про самопожертвование, поддержку и терпение. Мне нравится, что в героине также присутствуют сила, ирония и мудрость. Очень надеюсь, что во мне тоже это все есть. Да, она бьется за свою семью, не всегда у нее все получается, не все она делает правильно, не ко всем испытаниям оказывается готова... Но именно поэтому получается очень живой персонаж".

Консультантами "Первой ракетки" стали теннисист, тренер и президент Федерации тенниса Шамиль Тарпищев и бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге до 18 лет Анастасия Пивоварова, победительница 17 турниров ITF (Международная федерация тенниса). Кроме того, спортсменка стала линейным продюсером "Первой ракетки". В сериале снялись и прославленные теннисисты Дмитрий Турсунов, Николай Давыденко, Екатерина Макарова и другие.

Почти все теннисисты сыграли самих себя, как, например, Николай Давыденко. Он - заслуженный мастер спорта и бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде, для него это был первый опыт работы в кино, и ему было интересно принять в работе участие. А российский теннисист, тренер, обладатель Кубка Дэвиса и Кубка Хопмана в составе национальной сборной России Дмитрий Турсунов исполнил роль одного из тренеров. Премьера сериала "Первая ракетка" состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru. Сериал сделан при поддержке Института развития интернета.

С 27 апреля на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатре Start - народный сериал "Где лифт?" о том, как в обычной многоэтажке совершено дерзкое преступление: кто-то из жильцов посягнул на святое и украл... лифт! Кто смог провернуть такое? Как? А главное - зачем? Каждый зритель оказывается словно в роли настоящего детектива, помогая разгадывать это дело неунывающей Надежде Носовой. Она - старшая по подъезду (в этой роли - Анна Уколова), домохозяйка и мать двух сыновей. Младший Артем вынужден ей помочь, но чем глубже они погружаются в дело, тем больше узнают соседских тайн, сталкиваются с интригами и загадками. В какой-то момент подозрения жильцов падают на старшего сына Нади Дениса. И теперь для героини раскрытие преступления становится делом чести. Сериал "Где лифт?" снимали зимой 2026 года в реальных жилых многоэтажных зданиях Санкт-Петербурга.

Авторы говорят о том, что лифт в наших домах - это ведь больше, чем просто механизм. Это некое место общественного пользования, где люди ненадолго пересекаются, хоть порой даже не смотрят друг другу в глаза. Украсть лифт - значит покуситься на привычный уклад и оголить те проблемы, которые все годами замалчивали. Создателям сериала захотелось через катастрофу показать, каким хрупким может быть мир между соседями и как многого мы не замечаем вокруг себя.

Кстати, хочется напомнить, что сейчас снимается сразу несколько проектов, посвященных домовым чатам - на сегодняшний день такая форма общения между соседями все более популярна. И стоит добавить, что это не первый проект о лифте в многоэтажном доме. Относительно недавно вышел триллер "Вниз", действие в котором происходит в лифте многоэтажного здания. К тому же именно в онлайн-кинотеатре Start выходил несколько лет назад один из первых фильмов режиссера Антона Маслова "Многоэтажка" - было очень интересно следить за взаимодействием соседей в нем.