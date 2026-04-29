Фильм дочери Фрэнсиса Форда Копполы выйдет в официальный прокат в России

Документальный фильм Софии Копполы, дочери Фрэнсиса Форда Копполы, «Марк глазами Софии» выйдет в официальный прокат в России. Премьера состоится 25 июня.

Лента рассказывает о творческом пути дизайнера Марка Джейкобса — от окончания нью-йоркской школы дизайна Парсонс в 1980-х до сегодняшнего дня. В фильме в том числе затронут создание весенней коллекции 2024 года и показ коллекций на нью-йоркских улицах в 1990-е, когда Джейкобс стал одним из законодателей этих показов

Картина стала участником Венецианского кинофестиваля — 2025. Это документальный дебют постановщицы, которая ранее не снимала ленты в жанре.