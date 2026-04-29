Стартовал сериал «Берлин’23», продолжение «Варшавы’21»

29 апреля состоялась премьера сериала «Берлин’23». Продолжение «Варшавы’21» уже стартовало в онлайн-кинотеатре Okko — для просмотра уже доступны первые три эпизода. Остальные серии будут выходить каждую среду.

Сюжет нового проекта переносит зрителей в Германию. Кризис-менеджер Вячеслав Васильев, который успешно выполнил миссию в Варшаве, отправляется в Берлин. Там он должен обеспечить работу опустевшего посольства и предотвратить глобальный конфликт в Европе. Помогать ему с этим будет оперативник спецслужб Сергей Ненашев.

Режиссёром шоу выступил Всеволод Аравин — автор сериалов «Скрытые мотивы» и «Чужая стая». Главные роли в сериале сыграли Дмитрий Миллер («Чемпион мира»), Дмитрий Куличков («Майор») и Сергей Гузеев («Время первых»).