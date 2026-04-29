Как теневой прокат повлиял на кассу Голливуда в России

Если раньше голливудские блокбастеры выходили в России с мощной рекламной поддержкой и на большом числе экранов, то с уходом студий в 2022 году ситуация изменилась, что ударило по кассе релизов, заявила в беседе с НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.

Официальные сборы короткометражек, в паре с которыми российские кинотеатры часто показывают голливудские фильмы, за четыре года превысили 7 миллиардов рублей, сообщает РБК. Уточняется, что показатель составил почти 5% официальной кассы кинотеатров. Ромодановская отметила, что к такой цифре привело несколько факторов.

«Думаю, этой цифре можно верить. В первую очередь сказалось отсутствие маркетинга. Раньше, чтобы получить сборы в 1-2 миллиарда рублей и больше, официальные представители голливудских студий-мейджоров тратили на один релиз до 200 миллионов рублей. При такой массированной рекламе, конечно же, они добивались результатов. Также при нелегальном показе существенно снизилось количество площадок. Если раньше американские потенциальные блокбастеры выходили самым широким прокатом на максимальном числе экранов, то сейчас их показывает небольшое количество кинотеатров, в основном не сетевых. Например, первая пятерка сетей такие картины не показывает. При этом остается угроза наказания. Пока власти сквозь пальцы смотрят на такую деятельность, но она все равно не очень законная. Поэтому представители кинотеатров все чаще отказываются от показа, мотивируя это тем, что "не хочется связываться из-за каких-то копеек"», - сказала она.

По словам собеседницы НСН, не только кинотеатры, но и российская аудитория все меньше заинтересована в проектах, представленных в формате предсеансового обслуживания. При этом дело не только в отсутствии рекламы.

«Зрители постепенно отвыкают от такого контента. Не все хотят посещать показы предсеансового обслуживания, покупка тоже связана с определенными затруднениями. Купить билет в кассе кинотеатра, как правило, нельзя. Нужно куда-то переводить деньги, получать QR-код на телефон. Это все усложняет. Чем сложнее покупка, тем меньше шансов продать - это закон бизнеса. Когда ты хочешь что-то продать, ты должен максимально упростить процедуру покупки. Таким образом, конечно же, кассовые сборы таких фильмов существенно снижаются. Они снизились как минимум в 10 раз по сравнению с прошлыми годами», - объяснила Ромодановская.

Ранее сообщалось, что с 1 по 10 мая, кинотеатры РФ откажутся от показа зарубежного кино в формате предсеансового обслуживания и предложат зрителю фильмы российского производства. На больших экранах в том числе будут военные драмы - «Ангелы Ладоги» и «Литвяк». Среди зарубежных релизов, мировая премьера которых намечена на конец апреля – начало мая - «Дьявол носит Prada-2» и «Мортал Комбат-2», напоминает «Радиоточка НСН».