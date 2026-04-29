Опубликован трейлер нового фильма «Дедмобиль» с Юрием Стояновым

Появились трейлер и постер семейной комедии "Дедмобиль", в которой шофер Валера неожиданно становится "водителем" сбежавшего из лаборатории умного такси. В главной роли - Юрий Стоянов, машину озвучил Сергей Бурунов. Режиссером выступил Владимир Котт, известный по франшизе "Непослушник". Фильм появится в кинотеатрах 26 ноября.

Юрий Стоянов играет шофера с 30-летним стажем. В тот момент, когда герою нужно оплатить операцию своему псу Линкольну, он теряет работу. Неожиданно к нему приезжает необычное такси со встроенным искусственным интеллектом, умеющее разговаривать и ездить самостоятельно. Машина предлагает Валере сделку: он притворится ее водителем и за это получит деньги. Развозя пассажиров, Валера и машина попадают в разные ситуации, ссорятся, обижаются, спорят. Но в конце концов общая дорога и совместные приключения их сближают.

Стоянов подчеркивает, что его персонаж оказывается заложником прогресса, но в конечном счете именно человечность делает его сильнее любой машины.

Над фильмом работала та же команда, что и над картиной "На деревню дедушке", где главную роль тоже исполнил Юрий Стоянов. Помимо него, в актерский состав "Дедмобиля" вошли Олеся Иванченко, Полина Денисова, Татьяна Орлова, Евгений Егоров, Дмитрий Колчин, Ольга Тумайкина и другие.