Представлены русские постеры хоррора «Обсессия»

Компания «Экспонента фильм» представила русские постеры фильма «Обсессия». Романтический хоррор официально выйдет в России 21 мая.

Картина расскажет о парне по имени Беар — безнадёжном романтике, который влюблён в девушку Ники. Однажды он находит волшебную палочку, которая исполняет желания. Парень загадывает, чтобы Ники полюбила его больше всех на свете. Желание исполняется, но девушка становится слишком одержима Беаром.

© «Экспонента фильм»

Главные роли сыграли Майкл Джонстон («Оборотень»), Инде Наварретт («Супермен и Лоис»), Купер Томлинсон («Манк») и другие актёры. Режиссёром выступил Карри Баркер («Энигма»). Впервые ленту показали на кинофестивале в Торонто, где её высоко оценили критики — на агрегаторе Rotten Tomatoes фильм получил 96% свежести.