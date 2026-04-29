Шукшина призвала вернуть советскую модель кино

Актриса Мария Шукшина поддержала идею возрождения Госкино по примеру советского опыта. Ее слова передает ТАСС.

Шукшина заявила, что российскому кино требуется централизованное, профессиональное и стратегическое управление, авторитетный орган, способный не только финансировать проекты, но и «ясно видеть цели развития отрасли».

«Культура — это стратегический ресурс духовно-нравственного развития. Пока это не будет понято, проблемы будут сохраняться. Если во главу угла ставится прибыль, это начинает вытеснять все остальное. Таков путь к деградации», — сообщила артистка.

Ранее Мария Шукшина призвала перестать снимать кино о сказочных личностях. Шукшина уверена, что вымышленные сюжеты воспитывают безответственных детей.