За что первые критики хвалят и ругают фильм «Дьявол носит Prada 2»

1 мая состоится премьера фильма «Дьявол носит Prada 2» — продолжения культовой картины с Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй в главных ролях. Предварительные показы сиквела уже состоялись, и некоторые обозреватели опубликовали свои мнения о ленте.

Большинство критиков хвалит картину за то, что она сохранила все плюсы первой части: стиль, проработанных персонажей и ярких актёров. Отдельно отмечают трогательные элементы сиквела, которые заставляют заново переживать за любимых героев. При этом некоторые ругают ленту за слишком бессвязный сюжет.

Что пишут первые критики про фильм «Дьявол носит Prada 2»:

Трудно представить, чтобы кто-то, кто является поклонником первого фильма, был разочарован сиквелом. Это смешно, очаровательно и наполнено по-настоящему трогательными развязками. Знаменитые актёры возвращаются к своим ролям так, будто не прошло ни минуты, при этом находя в своих персонажах новые оттенки, которые балансируют на тонкой грани между ностальгией и современностью.

«Дьявол носит Prada 2» не имеет права быть таким хорошим, каким он получился. Правильный фильм, с большим количеством отсылок и заслуженной ностальгии. Энн Хэтэуэй продолжает оставаться нашей самой яркой звездой. Получилось смешно и глубоко.

Я на самом деле полюбила «Дьявол носит Prada 2». Я говорю это как человек, который смотрел первый фильм и ненавидел его. Как и книга, это в основном предостерегающая и моральная история о женщине, которую наказывают за её амбиции.

Для всех, кто предполагал, что «Дьявол носит Prada 2» будет плохим — вы ошибаетесь. Часто неожиданно умный, трогательный и смешной сиквел. Будьте готовы к сюрпризу.

Мне не понравился «Дьявол носит Prada 2». За исключением хорошо задуманного акцента на бедственном положении журналистики, повествование не цепляет. Похоже на череду слабо связанных капризов сюжета. Никакого саспенса, зато повсюду прекрасные блёстки.

«Дьявол носит Prada 2» расскажет о Миранде Пристли, которая пытается предотвратить закрытие журнала «Подиум». Для этого она заручается поддержкой своей бывшей ассистентки Эмили.