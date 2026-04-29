Японская Алиса в Стране кошек: как классический сюжет превратили в уникальную историю

Вообразите новый фильм… скажем, "Золушка", где вместо Феи к веселому изумлению зрителей вдруг появится находчивый Кот в сапогах - представляете, сколько забавных сюрпризов таит такой обновленный сюжет, какие возможности для авторов он открывает!

Примерно такой ход использовали мастера японской анимационной студии Ghibli в фильме "Возвращение кота". Снимая свой сюжет о том, как школьница Хару попала в Страну кошек, они в критический момент неожиданно ввели в него культового для японской детворы персонажа - Барона Гумберта фон Зиккингена, элегантного антропоморфного кота в сюртуке и сверкающих штиблетах из популярного тогда фильма "Шепот сердца".

В какой-то мере "Возвращение кота" - импровизация. В 1999 году японский парк развлечений заказал студии Хаяо Миядзаки 20-минутную картину о кошках. Мэтру идея понравилась, и он посоветовал молодому Хироюки Морите снять полнометражный фильм, который оказался для талантливого художника-аниматора первым и единственным опытом режиссуры. Сценарист Рэйко Ёсида взяла за основу мангу Аои Хираги, ее вторую часть, где в сюжет возвращается кот Барон - в "Шепоте сердца" он был ожившей статуэткой. В "Возвращении…" благородный Барон бросается на помощь попавшей в кошачий плен героине и учит ее в любых обстоятельствах оставаться собою, самой распоряжаться собственной судьбой. Есть в фильме и еще один персонаж из "Шепота сердца" - огромный меланхоличный белый кот Мута (в первой картине его звали Ренальдо Муном).

Восток - дело тонкое, и для европейца сюжет покажется прелестным именно из-за экзотических фантазий, которые вряд ли пришли бы в голову хоть самому Андерсену. Хару спасает черного кота, буквально вытаскивая его из-под колес автобуса. Кот оказывается говорящим: он церемонно ей кланяется и обещает хорошо ее вознаградить. Потрясенная Хару убеждена, что все это ей приснилось.

Но кот не прост - он наследный принц Страны кошек. Его благодарность не имеет границ - он присылает девочке самое ценное для любой кошки; она подарок оценить не в состоянии, и тогда сам король торжественно обещает ей, что кот-принц на ней женится. Но для этого ей нужно превратиться в кошку…

В этом сюжете и в том, как он развивается в картине, можно увидеть мотивы Алисы в стране чудес, а имя Барона Гумберта неизбежно отсылает посвященных к "Лолите" и для взрослых зрителей должно иметь особый юмористический смысл. (Напомню, что в "Шепоте сердца" школьница Сидзуку влюблялась в статуэтку кота, и второй фильм - как бы придуманная ею история девичьей мечты). Критики усмотрели в картине даже влияние "Унесенных призраками", но, конечно, фильм резко отличается от привычных нам фантазий Миядзаки. Он гораздо проще по рисунку и больше напоминает иллюстрации к детским книжкам, в нем нет такого изобилия деталей и проработки фактуры - всего того, что составляет ноу-хау метода Миядзаки. По сравнению с ним воображение Миядзаки выглядит много масштабнее, у него своя мифология, в его эпических полотнах возникают целые вселенные его фирменных образов и всегда есть философские или экологические мотивы. "Возвращение кота" - скорее чисто развлекательная история для детей, не слишком притязательная, с огромным количеством натяжек и условностей, но она пленяет именно этой наивной простотой. Реалистично выписаны городские пейзажи, эпизоды в школе, интерьеры дома, в котором обитает Барон, более условными выглядят сцены в Стране кошек, и есть подобие юмора.

На мой вкус, антропоморфность кошек сработала против фильма: встав на две лапы, мурлыки лишились своей фирменной пластики и особой выразительности, став как бы человечками в кошачьих масках. По обаянию их не сравнишь, скажем, с котом Зизи из "Ведьминой службы доставки".

В сравнении с шедеврами Миядзаки фильм кажется компактным - всего 75 минут, но работа над ним шла три года. Смотреть его стоит в связке с первой частью манги - "Шепот сердца". С 30 апреля он на экранах кинотеатров России.