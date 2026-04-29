Каким получился анимационный фильм «Все, что тебе нужно, - это убивать»

В апреле на стримингах состоялась цифровая премьера анимационного фильма "Все, что тебе нужно, - это убивать", которая прошла достаточно тихо. Релиз смело можно было бы пропустить, если бы не его, мягко говоря, небедная "родословная".

Перед нами новая адаптация ранобэ/манги All You Need Is Kill японского писателя Хироси Сакуразаки.

В 2005 году произведение номинировалось на премию Seiun Award как лучший роман года и довольно долго оставалось нишевой историей "для своих" - до тех пор, пока в 2014-м Голливуд не выкатил "Грань будущего" с Томом Крузом и Эмили Блант. Правда, та экранизация обошлась с исходными материалами настолько вольно, что от оригинала остались только отдельные элементы темпоральной фантастики, тогда как настроение, дух и даже имена героев подверглись изменениям.

Теперь за дело взялись японцы из Studio 4°C, выходцы из Ghibli, у которых в портфолио числятся "Аниматрица", "Берсерк" и (внезапно!) "Первый отряд". С такой базой ожидания уровня "может получиться норм" выглядели вполне легитимно.

Также новую работу можно рассматривать как попытку стряхнуть с истории налет голливудского лоска и засунуть ее обратно в японский контекст - туда, где она изначально и зародилась. Насколько это осознанная стратегия, а не просто совпадение - вопрос дискуссионный, но ощущение "своего взгляда" у проекта действительно есть.

Сюжет здесь при этом заметно отличается и от оригинала, и от версии Дага Лаймана. На Землю, в районе японского архипелага, падает нечто огромное и инопланетное. Долгое время непонятно, чего оно вообще хочет, - человечество исследует объект, рабочие ковыряют его потихоньку палкой, а научные умы строят гипотезы. А потом, как водится, становится слишком поздно: из этой мерзости начинают вылупляться хтонического вида монстры, которые методично, планомерно и поступательно принимаются за геноцид.

Ключевое отличие - смена перспективы. История рассказывается не от лица солдата-новобранца, а через юную девушку-волонтера Риту Вратарски. Получив смертельное ранение, она возвращается к жизни и застревает во временной петле, раз за разом переживая начало вторжения. Классический "день сурка", только вместо веселого праздника в честь милого грызуна - масштабная резня с захватчиками из другого мира.

У героини, надо отметить, прописан вполне рабочий трагический бэкграунд, который добавляет ей объема. Это уже не просто стоический боец со слоганом "Живи. Умри. И снова.", а бедолага с тяжелым прошлым, которую сверху дополнительно давит проклятием бесконечного повтора. И что важно - сама временная петля здесь не ощущается как повтор ради повтора: по мере развития сюжета появляется внятное ощущение развития, когда каждая новая "итерация" действительно двигает историю вперед, а не топчется на месте.

С визуалом авторы, очевидно, решили идти ва-банк. Если задача стояла "сделать не как у всех", то она выполнена. Никаких привычных для аниме огромных глаз, гипертрофированной феминности или чибиковой мимики. Вместо этого - массивный слой угловатого гротеска, выраженного странными, местами даже отталкивающими формами, которые можно отнести ближе к экспериментальной анимации, чем к мейнстриму. Вопрос только, всем ли зайдут подобные решения. Судя по реакциям на форумах, нет, далеко не всем.

Экшен в ту же сторону. Дизайн монстров, сами бои и их хореография подчинены общей "нетакусичной" установке. Из-за этого в ряде эпизодов страдает читаемость: моментами теряется понимание, кто куда бежит, кто кого бьет и что вообще происходит в кадре. С точки зрения стиля - последовательно. С точки зрения зрелища - спорно.

С музыкой похожая ситуация. Не ждите на титрах хитов уровня Love Me Again - все куда более сдержанно и функционально. Работает на атмосферу, но без желания добавить трек в плейлист.

И, наконец, финал. Авторы решили не идти ни по пути оригинала, ни по дороге "Грани будущего", а написать свой вариант - в каком-то смысле зеркалящий предшественников. Смелость засчитана.

Ощущения после просмотра остаются неоднозначные. Как самостоятельная история все работает не до конца уверенно: слишком много завязано на уже существующем культурном фундаменте. Тем, кто вообще не в курсе, что такое "All You Need Is Kill" или "Грань будущего", возможно, и правда лучше начать знакомство с бумажных первоисточников или ленты Лаймана.

Но если смотреть на это как на еще одну интерпретацию известной истории, - становится уже интереснее. Необязательную, неидеальную, но как минимум любопытную в качестве эксперимента по переосмыслению. Анимационный фильм выглядит как попытка доказать, что для массовой аудитории у этой истории есть потенциал без Тома Круза - но убедить в этом до конца, увы, не получается.

Оценка: 3 из 5.