На ЦИПР представят фильм проекта «1/8 Земли: Визионеры России»

20 мая в рамках ЦИПР-2026 состоится премьера фильма «Промышленность, которую невозможно (было) представить» — это новая серия документального проекта «1/8 Земли: Визионеры России». Фильм гармонично дополняет ключевую тему деловой программы конференции этого года — цифровая независимость промышленной России. Премьерный показ фильма также пройдет 22 мая в кинотеатре «Художественный» в Москве.

Новый фильм посвящен современной российской промышленности — ее ключевым вызовам, точкам роста и людям, которые сегодня определяют развитие отрасли. В центре фильма — индустрия в момент серьезных изменений, когда особенно важны скорость реакции, гибкость и способность находить новые решения. Через опыт героев фильм раскрывает темы, которые определяют развитие современной промышленности: от связи науки и производств, развития пилотной инфраструктуры до внедрения искусственного интеллекта, автоматизации, локализации и подготовки кадров. Одна из ключевых линий серии — путь разработки от лаборатории до реального внедрения. В этом контексте особую роль играет пилотная инфраструктура, которая помогает переводить научные идеи в промышленную практику.

«В рамках ЦИПР обсуждается цифровизация основных отраслей экономики, а промышленность станет ключевым фокусом в этом году. Символично, что премьера фильма «Промышленность, которую невозможно (было) представить» состоится именно у нас. ЦИПР уже много лет задает индустрии цифровую и технологическую рамку. В новом фильме промышленная сфера будет отражена как живая система, которая одновременно опирается на фундамент прошлого и примеряет технологии будущего», — отметила Ольга Пивень, сооснователь и директор конференции ЦИПР.

«Когда говорят о технологиях, часто забывают о главном. За ними всегда стоит человек. Проект «1/8 земли» с самого начала задумывался как разговор о людях, которые формируют будущее страны через конкретные отрасли. Фильм о промышленности продолжает эту линию: для нас было важно увидеть в ней не только производство и технологии, но и ту среду, в которой сегодня рождаются долгосрочные изменения», — рассказала Виктория Салтыкова, автор, генеральный продюсер и ведущая проекта «1/8 Земли: Визионеры России», создатель социальных проектов и основатель центра семейного и корпоративного наследия «Проект Жизнь».

Героями фильма стали предприниматели, инженеры, управленцы и разработчики. Среди них — основатель Askona Life Group, города Доброграда и международной школы бизнеса «Горки» Владимир Седов, президент Askona Life Group Роман Ершов, директор по исследованиям и разработкам СИБУР Сергей Тутов, доктор химических наук, исполнительный директор Центра пилотирования технологий СИБУР Ильдар Салахов, генеральный директор BN Group Ольга Иванова, российский изобретатель, генеральный директор компании Observer Роман Аранин и другие.

В этом году конференция ЦИПР пройдет в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая 2026 года, а городской фестиваль «Тех-Френдли Викенд» — с 21 по 23 мая. Организатором конференции является компания «ОМГ». Мероприятие проходит при поддержке Правительства Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Правительства Нижегородской области.

«1/8 Земли: Визионеры России» — независимый документальный цикл о людях, которые формируют будущее страны через развитие ключевых отраслей. В центре проекта – визионеры – люди, стоящие за изменениями целых отраслей: в сельском хозяйстве, медицине, промышленности, образовании, технологиях, культуре и других сферах, определяющих облик страны.