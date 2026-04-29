В чем задумка фильма «Семь верст до рассвета»

Режиссёр Александр Андреев в интервью «Чемпионату» рассказал о концепции своей новой картины «Семь вёрст до рассвета», подчеркнув её эмоциональную направленность. По его словам, фильм задумывался как глубокое и личное высказывание.

Возможно, прозвучит высокопарно, но я назову «Семь вёрст до рассвета» фильмом-очищением. Для чего вообще нужно искусство? Очищать, становиться лучше, работать над собой. Мне кажется, зритель по такому кино соскучился.

Он пояснил, что считает важной задачей кино воздействие на внутренний мир зрителя. Режиссёр уверен, что аудитория соскучилась по историям, которые не ограничиваются развлечением, а продолжают жить в памяти после просмотра. По его словам, такие фильмы способны «работать с душой» и давать пищу для размышлений.