Появились первые кадры фильма «В гости к дедушке» с Энтони Хопкинсом

Компания WestEnd Films представила первые кадры фильма A Visit to Grandpa’s («В гости к дедушке»). Дата выхода драмы пока неизвестна. Съёмки картины стартовали в апреле.

© Кадр из фильма

Лента расскажет о мальчике, которого отправляют провести лето с эксцентричным дедушкой на отдалённой ферме. В один момент парень понимает, что его пожилой родственник способен погрузить его в мир чудес и невероятных историй.

© Кадр из фильма

Главные роли исполнят Энтони Хопкинс («Молчание ягнят»), Кэтрин Зета-Джонс («Двенадцать друзей Оушена»), Анайрин Барнард («Дюнкерк») и другие актёры. Режиссёром выступит Ди Джей Карузо — постановщик фильмов «Паранойя» и «Три икса: Мировое господство».