Вышел трейлер ромкома «Только на одну ночь» c Каллумом Тернером

Кинокомпания Universal Pictures представила трейлер фильма «Только на одну ночь». Романтическая комедия выйдет в мировом прокате 7 августа.

Картина расскажет о мире, где сексуальные связи до брака доступны только в единственный день в году. Главными героями выступят два незнакомца, которые ищут себе партнёра для ночи любви.

Главные роли исполнили Моника Барбаро («Топ Ган: Мэверик»), Каллум Тернер («Вечность»), Майя Хоук («Очень странные дела») и другие актёры. Режиссёром выступил Уилл Глак — постановщик фильмов «Кролик Питер» и «Кто угодно, кроме тебя».