Опубликован первый кадр триллера «Вышка 2»

Издание Comicbook представило первый кадр фильма «Вышка 2». Продолжение триллера выйдет в мировом прокате 7 августа.

Сиквел расскажет о Джакс Хантер, которая решает устроить прогулку по доскам на горе Кван в Таиланде. Вместе со своей подругой она отправляется в путешествие. После внезапного камнепада девушки оказываются в ловушке на хрупкой доске — на высоте около 900 метров.

Главные роли исполнили Харриет Слейтер («Пенниуорт»), Арсема Томас («Королева Шарлотта: История Бриджертонов»), Том Бриттни («Гранчестер») и другие актёры. Режиссёрами выступили Майкл Спириг и Питер Спириг. Премьера первой части «Вышки» состоялась в 2022 году. Картина собрала более $ 18 млн при скромном бюджете $ 3 млн.