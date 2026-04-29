Что известно о продолжении «Оружейного барона» с Николасом Кейджем

Более чем через двадцать лет после премьеры культового «Оружейного барона» с Николасом Кейджем в главной роли создатель фильма Эндрю Никкол снял продолжение. На этот раз в центре истории — противостояние американского продавца оружия советского происхождения и его внебрачного сына. Основные факты о сиквеле, сюжет и дата выхода «Оружейного барона 2» — в материале «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Главное о фильме

Оригинальное название: Lords of War

Год выхода: 2027

Возрастной рейтинг: 18+

Страна: США

Жанр: триллер, криминал

Режиссер: Эндрю Никкол

Сценарий: Эндрю Никкол

В главных ролях: Николас Кейдж, Билл Скарсгард, Лора Хэрриер, Сильвия Хукс

«Оружейный барон 2» — долгожданное продолжение культового криминального триллера, который вышел на экраны в 2005 году. Сценарием и постановкой сиквела занимается автор оригинала Эндрю Никкол, известный по работе над картинами «Терминал» и «Шоу Трумана». Среди продюсеров значатся Филипп Руссле и Фабрис Джанферми (оба работали над оригинальным фильмом), а также сам Николас Кейдж и Эндрю Никкол.

Фото: Лента.ру

Дата выхода

То, что Эндрю Никкол занимается разработкой сиквела «Оружейного барона», стало известно на Каннском фестивале в мае 2023 года. Основные съемки стартовали в ноябре 2025 года в Бельгии, в декабре снимали сцены в марокканских Касабланке и Марракеше, а также в Будапеште.

Дату выхода фильма на экраны раскрыли в апреле 2026-го, когда компания Vertical выкупила права на показ ленты в кинотеатрах США. Фильм «Оружейный барон 2» выйдет в кино в 2027 году. Точная дата релиза пока не раскрывается.

Выйдет ли новинка в России, неизвестно. Учитывая то, что оригинальная картина довольно популярна в стране (только на «Кинопоиске» оценку ей РФ.

Сюжет

В центре событий, как и в первой части, — торговец оружием Юрий Орлов (Николас Кейдж).

В первой части он вместе с родителями бежит из советской Одессы в США, где в 1980-х начинает снабжать преступников оружием.

Фото: Лента.ру

Параллельно разворачивается личная драма. Брат Юрия Виталий (Джаред Лето) подсаживается на наркотики, а жена, фотомодель Эва (Бриджет Мойнэхэн), которая изначально не знала о грязных делах своего супруга, обвиняет его в организации бизнеса на крови и уговаривает оставить торговлю оружием. На время Орлову это действительно удается, но в итоге он все равно возвращается в дело. Это оборачивается для оружейного барона настоящей катастрофой. В попытке сорвать сделку, которая должна была навредить мирным жителям, расстрелян Виталий. Узнав, что Юрий взялся за старое, его бросает Эва. Женщина забирает с собой сына Николая, а из-за ухода брата от Юрия отказываются родители. В финале он остается без близких, но продолжает торговать оружием.

Во второй части историю Юрия Орлова обещают продолжить. На этот раз уже пожилой торговец оружием узнает, что у него есть взрослый сын по имени Антон (Билл Скарсгард). То, что в центре внимания в сиквеле окажется еще один торговец оружием, отражено в оригинальном названии фильма — Lords Of War. На русский этот заголовок можно было бы перевести как «Оружейные бароны».

Молодой человек — не просто наследник, а серьезный конкурент своего отца. С помощью собственной армии наемников Антон активно вмешивается в конфликты на Ближнем Востоке, стремясь превзойти Юрия по масштабам операций и влиянию на глобальном рынке оружия. Вот только, в отличие от отца, у Антона нет никаких моральных ограничений.

«Как рассказчик, я всегда чувствовал, что в образе "торговца смертью", очаровательного дьявола Юрия Орлова в исполнении Николаса Кейджа, еще многое предстоит исследовать. Эта новая глава дала мне возможность показать его главного соперника — незаконнорожденного сына Антона — незаконнорожденного во всех смыслах этого слова, — которого играет столь же бесшабашный Билл Скарсгард. Действие фильма разворачивается в малоизученном мире наемников, и быстро становится ясно, что Антон не стремится исправить ошибки своего отца; он стремится превзойти их», — говорил Никкол, комментируя скорую премьеру.

Фото: Лента.ру

Актеры и роли

Николас Кейдж («Покидая Лас-Вегас», «Город ангелов») — Юрий Орлов, легендарный и влиятельный торговец оружием;

Билл Скарсгард («Оно», «Джон Уик 4») — Антон, сын Юрия. Представитель нового поколения торговцев оружием, лишенных моральных ограничений, но обладающих непомерными амбициями.

Важные роли в картине сыграют Лора Хэрриер («Человек-паук: Возвращение домой»), Сильвия Хукс («Бегущий по лезвию 2049») и Грег Тарзан Дэвис («Топ Ган: Мэверик»). Их персонажи пока держатся в секрете.

Кроме того, в касте заявлены Брайс Бекстер («Молодой Шерлок»), Джорджина Бидл («Битлджус Битлджус»), Рафаэл Мораиш, Вор Хаугхольт и Лука Фонтен.

«Это отличный сценарий, и я думаю, съемки будут веселыми. Персонаж — харизматичный, чертовски мерзкий тип. Вы видели первый фильм: он такой циничный, сатирический, мрачный, и все в нем ужасны. Это еще и своего рода черная комедия», — отмечал в 2025 году Билл Скарсгард.

Фото: Лента.ру

Интересные факты