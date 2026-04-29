Звезда фильма «Твое сердце будет разбито» рассказала о продолжении

Актриса Вероника Журавлева была уверена, что команда фильма «Твое сердце будет разбито» снимет вторую часть. Об этом она рассказала «Газете.Ru».

Журавлева призналась, что ждала анонса продолжения, так как история все еще не закончена.

«Увидев наш успех, я однозначно поверила, что мы сможем создать вторую часть так, как надо», — поделилась артистка.

В основу сценария фильма «Твое сердце будет разбито» легла книга самой издаваемой писательницы в России Анны Джейн. По сюжету старшеклассница Полина из-за травли идет на сделку с главным школьным хулиганом, чтобы он притворился ее парнем и защищал, а она взамен соглашалась бы на все, чего он потребует.

По словам Журавлевой, она ознакомилась со второй частью книги еще во время экранизации первой. Актриса была в предвкушении и хотела узнать, какой в продолжении станет ее героиня — Полина Туманова.