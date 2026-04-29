«Они придут за тобой»: чем удивляет первый голливудский фильм Кирилла Соколова

В сети вышел фильм «Они придут за тобой» — третий полный метр автора международного хита «Папа, сдохни» Кирилла Соколова. На сей раз режиссер впервые в карьере работал в Америке — под руководством постановщика дилогии «Оно» Энди Мускетти. О том, каким получился комедийный фильм ужасов со звездой «Джокера» Зази Битц в главной роли, рассказывает материал «Ленты.ру».

Метко выпущенная в живот родному отцу пуля не убила абьюзера, но подарила Азии Ривз (Зази Битц) десять лет за решеткой. Там она приобрела недюжинные боевые навыки, которые после выхода из тюрьмы готова пустить в ход, чтобы найти оставшуюся на свободе младшую сестру Марию. Следы девушки обрываются в нью-йоркском отеле «Вергилий», куда Мария вроде бы устроилась горничной.

Дата выхода: 28 апреля

Страна: ЮАР, США, Канада

Продолжительность: 1 ч 34 мин

Режиссер: Кирилл Соколов

В ролях: Зази Битц, Патриша Аркетт, Майхала, Том Фелтон, Хизер Грэм

Под предлогом найма на ту же должность, Азия селится в комнату для прислуги и собирается продолжить поиски сестры, хорошенько отоспавшись. Вскоре оказывается, что отдыхать некогда, а до утра еще надо дотянуть. Дело в том, что владеющее «Вергилием» семейство во главе с матриархом Лилит Вудхаус (Патриша Аркетт) давным-давно заключило сделку с дьяволом, который в обмен на бессмертие и благосостояние требует постоянных человеческих жертв. Однако сатанисты в свиных масках жестоко просчитались насчет Азии, которая не только прекрасно дерется, но и прихватила с собой мачете.

Третий фильм — это своего рода аттестат зрелости, отсечка режиссерского совершеннолетия. В случае Кирилла Соколова это еще и свидетельство широты интересов. Его дебют «Папа, сдохни» впечатлял трюковой изобретательностью, но был все-таки упражнением в морально устаревшем жанре, который в России давным-давно прозвали «тарантиноид». Второй фильм «Оторви и выбрось» вышел в неудачный сезон (весной 2022-го зрителям было не до кино), но зато его показывали не только в России — американская премьера состоялась на фестивале South by Southwest (SXSW). Причиной тому — поздний успех «Папы» у зарубежных критиков (100 процентов одобрения на RottenTomatoes!), которые наткнулись на славянскую крайм-экзотику во время ковидного карантина весной 2020 года. «Они придут за тобой» Соколов снял уже собственно в США под патронажем новоиспеченной продюсерской конторы Nocturna. Ей руководят Энди и Барбара Мускетти — режиссер «Оно» и его сестра, продюсер, соратница.

При желании у Соколова можно разглядеть даже некоторые фирменные фокусы Мускетти — от разнообразного бестиария до участия Джеймса Ремара. Голливудский корифей снимался у аргентинского постановщика в сериале-приквеле «Оно», а здесь подарил свой голос одному важному персонажу, который появляется в самом конце. Однако от самого Соколова в фильме все же значительно больше. «Они придут за тобой» безусловно сделан с оглядкой на американскую аудиторию, однако эта картина написана той же рукой, что и «Папа, сдохни». Не зря ведь нехороший папа здесь получает пулю уже в прологе — правда, с несколько иным результатом, чем герой Виталия Хаева.

Семейные разборки остаются ключевой темой Соколова. В первом фильме это еще могло показаться случайностью, хорошим и достаточно абсурдным поводом для уместного использования в сюжете, например, расчлененной ножом для бумаги стриптизерши. Однако уже «Оторви и выброси» предлагал, во-первых, другое место действия, во-вторых, других героев — а точнее, героинь. В плане крови там все было в порядке, но большую часть времени объемы насилия были более или менее гайдаевскими. Другое дело, что кровь, пущенная ближайшими родственницами (бабушкой, мамой и дочкой-внучкой), смотрелась натуральнее или, во всяком случае, ярче.

«Они приходят за тобой» сразу задают совсем иной градус условности. В первом кадре фигурирует семейство манекенов, дальше в небе над ночным Нью-Йорком загорается пентаграмма, так что зрителю с отелем «Вергилий» все заведомо понятно.

Привычные темы при таких настройках лишь прибавляют в артикуляции и громкости. В центре — сироты, противостоящие большой семье, которую терзают моральные противоречия. При желании «Они придут за тобой» можно смотреть и как историю о том, какая ячейка общества прочнее, и как инструкцию, как правильно жрать богатых — впрочем, до буквального каннибализма дело, как ни странно, так и не доходит. В том, что Соколов сумел бы правильно аранжировать и такую трапезу, нет никаких сомнений — ради того, чтобы зритель не скучал, он явно готов более или менее на все.

Если «Папа, сдохни» восхитил критиков верностью заветам Гая Ричи и Тарантино, то «Они приходят за тобой» за то же самое уже обругали. Соколов на сей раз позволил себе несколько раз сослаться на «Убить Билла», а такие очевидные аллюзии считаются дурным тоном. С другой стороны, фильм про сироту с мачете против сатанистов — это все-таки не совсем уместный повод поговорить о хороших манерах и тонком вкусе. Да и пастиш для Соколова не выглядит самоцелью. Заметим, что некоторые совпадения верно счесть случайными — например, сюжетные пересечения с сиквелом «Я иду искать». Работа над фильмами, судя по близким премьерным датам, шла параллельно, и что-то насчет манеры поведения нечистой силы, видимо, витало в воздухе.

Пожалуй, в том, что сделка с дьяволом приводит к финансовому благосостоянию, чувствуется некоторый недостаток фантазии, но спишем его на неодолимое классовое чувство автора. Тем более что дальше концептуальных установок Соколов в плане критики капитализма не идет. Все остальное отдано под развлекательное ультранасилие с пряным корейским привкусом. Так, среди орудий кровавого труда фигурирует даже горящий топор. Кроме того, Соколов трогательно выстраивает связи между своими картинами: ролей для русских артистов от греха подальше не нашлось, но зато в сюжете важное значение играет вырванный глаз. Такой же служил брелоком с ключами от автомобиля в «Оторви и выбрось». О том, что кино для Соколова — это не просто работа, но еще и что-то личное, здесь говорит многое — от замечательной сцены с матрасом до использования в саундтреке песни Lose Your Soul в исполнении Райана Гослинга и его музыкального проекта Dead Man’s Bones.

В интервью между первым и вторым фильмами Соколов охотно рассуждал про разницу между российской и зарубежной аудиторией. В итоге его американский дебют, вероятно, оказался слишком осторожным — и оттого предсказуемым. Однако это обстоятельство ничуть не обесценивает работы Зази Битц и Патриши Аркетт, серию ударных эпизодов и уютную багровую палитру. Отдельно отметим Хизер Грэм в роли наиболее пострадавшей от рук Азии антагонистки. Блиставшая в девяностых голливудская блондинка после долгих лет на вторых и третьих ролях очень удачно взяла курс на перерождение в качестве королевы крика. Эта трансформация, среди прочего, указывает путь и самому Соколову: до культового статуса и небольшого, но верного международного фан-клуба осталась какая-то пара таких же веселых и складных картин.