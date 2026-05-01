Автор «Неуязвимого» назвал лучший сезон сериала

Роберт Киркман, создатель комикса и анимационного сериала «Неуязвимый», составил личный рейтинг всех сезонов шоу. Лучшим он назвал четвёртый сезон, следом расположил третий, первый и второй.

По словам Киркмана, его оценка во многом обусловлена степенью вовлечённости в производство: четвёртый сезон он пересматривал наиболее недавно и считает его наиболее проработанным. Второй сезон автор охарактеризовал как намеренно «спокойный» — по его замыслу, каждый сезон должен отличаться по структуре и темпу.

Мнение Киркмана расходится с оценками зрителей. На Rotten Tomatoes первый сезон набрал 94%, третий — 93%, второй — 90%, четвёртый — 87%. На IMDb самым высокооценённым эпизодом всего сериала стал восьмой эпизод третьего сезона с рейтингом 9,9/10. Четвёртый сезон, напротив, получил самый низкооценённый эпизод — «Вред» с 6,6/10.