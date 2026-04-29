Опубликованы яркие постеры комедии «Модная братва» с Деми Мур

Кинокомпания NEON выпустила яркие постеры фильма «Модная братва». Комедия выйдет в мировом прокате 22 мая.

Сюжет ленты расскажет о банле девушек-воров. Они живут и зарабатывают тем, что совершают грабежи. В качестве очередной жертвы они выбирают влиятельную женщину-магната.

© Постер

Главную роль исполнила звезда хоррора «Субстанция» Деми Мур. В ленте также снялись Кеке Палмер («Королевы крика»), Лейкит Стэнфилд («Неогранённые алмазы»), Наоми Экки («Доктор Кто»), Уилл Поултер («Мы — Миллеры») и другие актёры. Режиссёром выступил Бутс Райли — постановщик фильма «Простите за беспокойство» и один из авторов сериала «Я – Дева».