Критики продолжают ругать и нахваливать «Дьявол носит Prada 2»

1 мая в мировом прокате состоится премьера фильма «Дьявол носит Prada 2» — продолжение культовой картины 2006 года. Многие критики уже посмотрели проект и смешанно оценили его: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 75% свежести, а на Metacritic — 60 баллов из 100.

Обозреватели хвалят картину за исполнителей главных ролей — пишут, что актёрские работы Энн Хэтэуэй и Мэрил Стрип буквально держат на себе весь фильм. При этом некоторые ругают ленту за слишком большой упор на ностальгию. Критики уверены, что авторы сделали слишком слабый сюжет, который слишком похож на первую часть.

Что пишут критики про фильм «Дьявол носит Prada 2»:

Фильм «Дьявол носит Prada 2» трогает до глубины души, и постоянная неуверенность в завтрашнем дне — далеко не исключительная проблема мира СМИ. Однако даже для тех, кто не может с этим согласиться, всё равно есть множество приятных и запоминающихся моментов.

«Дьявол носит Prada 2» — это блестящее, очаровательное и остроумное продолжение любимого многими оригинального фильма 2006 года.

Этот сиквел по-прежнему увлекателен, но, возможно, немного перегружен смыслами. Четыре главных героя ничуть не уступают друг другу спустя 20 лет, и, конечно же, Мэрил Стрип снова в центре внимания. Меньше фантастики, больше исследования того, что женщины не могут позволить себе всё.

Я бы не стала осуждать тех, кто просто хочет снова увидеть этих актёров вместе. Но фильму, щедро наполненному одеждой Prada, не помешало бы немного больше, чем невозмутимое дьявольское обаяние Мэрил Стрип.

Фильм «Дьявол носит Prada 2», хоть и снятый сумбурно, получился слишком затянутым. Он в очередной раз доказывает убывающую ценность историй, рождённых из ностальгии.

«Дьявол носит Prada 2» вновь рассказывает о Миранде Пристли, которая пытается предотвратить закрытие журнала «Подиум». Для этого она заручается поддержкой своей бывшей ассистентки Эмили. Главные роли вновь сыграли Мэрил Стрип («Крамер против Крамера»), Энн Хэтэуэй («Интерстеллар»), Эмили Блант («Оппенгеймер») и Стэнли Туччи («Конклав»).