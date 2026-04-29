Мультфильм «История игрушек» может получить еще несколько частей

Режиссер "Истории игрушек 5" (Toy Story 5) Эндрю Стэнтон (он же сценарист и автор сюжетов всех частей, кроме "сольника" про Базза Лайтера) рассказал о вероятном будущем франшизы.

"Всего за два месяца мозгового штурма мы собрали материала еще на два фильма. Возможно, не с Бонни (хозяйкой игрушек. - Прим. "РГ"), а с другим персонажем", - сообщил он в интервью Entertainment Weekly.

Премьера пятой "Истории игрушек" состоится 19 июня. На этот раз ковбой Вуди (Том Хэнкс), астронавт Базз Лайтер (Тим Аллен) и их друзья столкнутся с новой угрозой - лягушкоподобным планшетом "Лилипад".

Франшиза стартовала в 1995 году, это была первая полнометражная картина студии Pixar. Лента произвела настоящую революцию в жанре компьютерной анимации - 10 лет спустя "История игрушек" была выбрана для сохранения в Национальном реестре фильмов США.

Суммарно все части собрали в мировом прокате 3,3 миллиарда долларов.

Стэнтон, известный также как актер озвучивания, является двукратным лауреатом премии "Оскар" за мультфильмы "В поисках Немо" и "ВАЛЛ-И".