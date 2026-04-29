Сигал жестко раскритиковал Голливуд

Голливуд стал настоящей мафией, которая контролирует рынок последние 40-50 лет и никого не пускает на него. Таким мнением поделился режиссер Стивен Сигал в ходе сессии просветительского марафона "Знание. Первые".

"А Голливуд, который сейчас является ведущим производителем кинопродукции в мире, по большому счету это мафия, которая уже действует, наверное, последние 40-50 лет и контролирует этот рынок, никого не пуская туда без своего собственного разрешения. Поэтому я хочу изменить ситуацию и дать возможность людям снимать то кино, которое они считают справедливым и лучшим", - сказал режиссер.

Сигал добавил, что "повесточные тренды" уничтожили американское кино, которое когда-то было великим.

"Американское кино было когда-то, наверное, самым лучшим, но сейчас оно таким не является. Дело в том, что за последнее время, особенно после начала пандемии коронавируса и после нее в Америке начали происходить те тенденции, которые, на мой взгляд, являются просто отвратительными, такими, как мы называем, Me too и другие. И они влияют на американское кино, они снижают его градус интереса к нему", - резюмировал он.

Просветительский марафон "Знание. Первые" проходит до 30 апреля и посвящен Году единства народов России. С лекциями на нем выступят защитники Родины, государственные и общественные деятели, ученые, спортсмены, мастера культуры и искусства.

Первый марафон был организован в мае 2021 года и стал символом перезагрузки общества "Знание". За пять лет прошло уже 10 марафонов, в рамках которых состоялось более 1 600 встреч молодежи с выдающимися людьми, а трансляции этих событий набрали более 1,3 млрд просмотров.