Когда начнутся съемки «Майкла 2»

Антуан Фукуа начнёт снимать продолжение фильма «Майкл» про Майкла Джексона в этом году или 2027-м. Всё зависит от занятости постановщика.

Картина посвящена культовому музыканту Майклу Джексону. В байопике затрагивают многие этапы жизни исполнителя, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями перед неожиданной смертью.

Премьера «Майкла» в мировом прокате состоялась 24 апреля. Главную роль в ленте сыграл племянник легендарного музыканта Джафар Джексон. В фильме также снялись Колман Доминго («Бегущий человек»), Ниа Лонг («Банкир»), Майлз Теллер («Одержимость») и другие актёры. Режиссёром выступил Антуан Фукуа — автор картин «Великий уравнитель» и «Левша».

Официальная премьера фильма о знаменитом Майкле Джексоне в России состоится уже 28 мая.