В кинотеатрах России вышла семейная комедия «Ждун 2»

С сегодняшнего дня в кинотеатрах России начинают крутить семейную комедию «Ждун 2». Ленту уже могут посмотреть все желающие. Это сиквел первой части семейной комедии, в котором можно будет увидеть как знакомых героев, так и новых персонажей.

Во второй части героев ждут ещё более невероятные приключения и вызовы, которые их сплотят, а также приоткроются некоторые тайны о самих Ждунах. К примеру, мы узнаем, что существуют злобные Ждуны, которые хотят вторгнуться на Землю.

К прежним актёрам присоединились новые лица в лице знаменитых артистов: Александр Ревва, Елена Валюшкина, Тимофей Кочнев и другие.