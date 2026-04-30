В кинотеатрах России вышел мультфильм «Грузовички»

30 апреля состоялась премьера мультфильма «Грузовички». Анимационный проект в духе культовых «Тачек» от студии Pixar уже можно посмотреть в кинотеатрах России — продолжительность ленты составляет 1 час 18 минут.

«Грузовички» рассказывают о грузовичке-подростке Сане, который всю жизнь работает в карьере с родителями. В один день он случайно знакомится с городскими жителями: камазиком и поливальной машиной. Новые знакомства открывают перед Саней огромный удивительный мир за пределами карьера, на который неожиданно надвигается серьёзная угроза — проснувшийся вулкан в горах.

Режиссёром проекта выступил Дмитрий Грачев — он работал над «Омаром в большом кино».