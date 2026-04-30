Раскрыта дата выхода в онлайне фильма «Вот это драма!» с Паттинсоном и Зендеей

Издание When To Stream раскрыло цифровую дату релиза фильма «Вот это драма!». Картина с Робертом Паттинсоном («Бэтмен») и Зендеей («Эйфория») появится в зарубежных онлайн-кинотеатрах уже 5 мая.

Таким образом, фильм появится на стримингах спустя примерно месяц после выхода в прокат. За этот срок мелодрама собрала в кинотеатрах около $ 115 млн, став одним из самых успешных фильмов студии A24. Из этой суммы около 500 млн рублей пришлись на Россию.

«Вот это драма!» рассказывает о влюблённой паре. За пару дней до свадьбы Чарли узнаёт об Эмме то, что предпочёл бы не знать, и теперь их отношения находятся под угрозой. Картина получила положительные отзывы от критиков и зрителей в первую очередь за актёрскую игру Роберта Паттинсона и Зендеи.