В Москве прошла светская премьера комедии «Своя в доску»

25 апреля в Москве прошла светская премьера фильма «Своя в доску». Мероприятие, посвящённое комедии, состоялось в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм».

На светскую премьеру пришли актёры и авторы картины. Команда проекта также привезла несколько скейтов, которые были подписаны исполнительницей главной роли Ольгой Лерман — доски были вручены победителям конкурса, проведённого в соцсетях. Сама актриса также похвалила режиссёра Илью Лебедева со сцены.

У каждого хорошего режиссёра свой язык. Илья — дебютант, и я уверена, что у него тоже есть мир, про который он хочет говорить, и язык, на котором он будет снимать кино. Думаю, этот режиссёр двигается в правильную и интересную сторону. Будучи скейтером, Илья как никто понимал, про что делает фильм.

Премьера комедии «Своя в доску» состоится в российском прокате 14 мая. Лента расскажет о строгой и ответственной учительнице, которой легко даётся работа — в отличие от взаимоотношений с сыном. Во время спора с ним женщина заключает пари: подросток вернётся к учёбе, если она пройдёт квалификацию на крупных скейт-соревнованиях. Помимо Ольги Лерман, в картине сыграли Тимофей Кочнев («Резервация»), Максим Карушев («Лихие»), Виктор Хориняк («Мистер Нокаут») и другие актёры.