Вышел трейлер фильма «Степные Боги» с Кологривым и Чинаревым

За роман "Степные Боги" Андрей Геласимов стал лауреатом литературной премии "Национальный бестселлер". И вот картину впервые экранизировали. Поскольку действие происходит в Забайкалье, ленту покажут на открытии забайкальского кинофестиваля в этом году. А в прокат она выйдет 21 мая.

© Российская Газета

"РГ" писала о том, что такой фильм готовится, с момента идеи его создания. А сегодня представили его трейлер и постер.

Уже по трейлеру видно, что действие происходит после Победы в 1945 году. С фронта возвращается отец десятилетнего Петьки. Но лучший друг мальчика болен. А вылечить его вроде как может пленный японец...

В трейлере мы видим знакомые лица - в фильме снимались Никита Кологривый, Павел Чинарев, Светлана Иванова, Дарья Екамасова, Наталья Павленкова и Ольга Лапшина. В роли Японца - Джансуке Киносита, знакомый зрителям по таким фильмам как Повелитель ветра, Чемпион мира, Петрополис и сериалу Аутсорс.